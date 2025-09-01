Francisco Cruz, piloto con más de 19.000 horas de vuelo, explica los dos tipos de interferencias a la navegación GPS que existen

El avión de Ursula von der Leyen sufre una presunta interferencia rusa en el GPS: aterrizó con mapas manuales

Las tensiones entre Rusia y la Unión Europea han vivido este lunes un nuevo episodio con el incidente que sufrió el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen. El aparato sufrió interferencias en los sistemas de navegación GPS antes de aterrizar en Bulgaria.

Bruselas considera lo ocurrido como una prueba más de las amenazas y la intimidación propias del Kremlin. Las autoridades de Moscú niegan las acusaciones. Carlos Franganillo ha entrevistado en Informativos Telecinco a Francisco Cruz, piloto con más de 19.000 horas de vuelo.

Tal y como explica Cruz, existen dos tipo de interferencia GPS, el "bloqueo" y la "suplantación de identidad". Todas ellas generan "muchas alarmas" y muchos sistemas del avión se quedan inoperativos y "constituye un riesgo para la seguridad".

Zonas especialmente sensibles a sufrir este tipo de interferencias

El experto señala que hay zonas que son especialmente sensibles a este tipo de interferencias, como son Europa del Este. "En Chipre, Nicosia, en Israel, Tel Aviv, en la zona del Mar Negro y en el norte de Europa, donde se da el 'spoofing'", señala Cruz. "Hay otras zonas como México o Bogotá, en las que también ocurre. He traído una imagen de un aviso real de cuándo te afecta la señal de GPS. Es una situación que viví yo en Bogotá", relata el piloto.

En esas situaciones se vuelve a los métodos básicos. "Esto ocurrió en un aterrizaje en Bogotá. En esa situación tenemos que basarnos en radio o ayudas de navegación basadas en tierra, volver a los métodos básicos", concluye el piloto.