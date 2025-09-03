El ministerio de Sanidad de Francia ha convocado a todo el personal sanitario a integrarse en el Servicio de Salud del Ejército

El Ministerio de Salud galo envía una carta a las autoridades sanitarias para estar preparados para enfrentar las consecuencias de un potencial conflicto armado como escasez de material, alta demanda, entre otras

Compartir







Francia llama a prepararse para la guerra. La ministra de Sanidad ha enviado una carta con instrucciones dirigidas a los hospitales para que estén preparados para un posible conflicto armado en Europa, antes de marzo de 2026.

En la carta, firmada por la titular de Sanidad, Catherine Vautrin, plantea hacer nuevos centros médicos para recibir a pacientes extranjeros heridos en combate, según la información publicada por el periódico satírico francés Le Canard Enchaîné . Las instrucciones de la ministra prevé que entre 10.000 y 50.000 hombres podrían necesitar hospitalización durante periodos que oscilarían entre 10 y 180 días en caso de guerra. El ministerio, además, ha convocado a todo el personal sanitario a integrarse en el Servicio de Salud del Ejército.

La instrucción del Ministerio de Sanidad francés fue enviada a los directores de las agencias regionales de salud el pasado 18 de julio instando a que pidieran a sus instancias locales a prepararse para un posible "combate importante", es decir, una guerra.

Vautrin, en el texto, subraya la importancia de que las Agencias Regionales de Salud conciencien a la comunidad médica sobre las restricciones propias de un contexto bélico, como la escasez de recursos, el aumento de la demanda y la posibilidad de que surjan repercusiones directas en territorio francés. Entre las medidas contempladas figura la construcción de centros médicos próximos a estaciones de autobuses o puertos, para facilitar la recepción de pacientes en caso de conflicto bélico en Europa.

El documento ministerial, además, recuerda "el contexto internacional que vivimos" que hace necesario "anticipar las modalidades de apoyo sanitario en situaciones de conflicto de alta intensidad”.