Rusia afirma que Macron ha "sobrepasado los límites" al llamar "ogro" a Putin: Alemania y Francia imponen nuevas sanciones tras el ataque a Kiev

Macron afirma que la UE no se ha "hecho temer lo suficiente" durante las conversaciones sobre los aranceles

Compartir







Las autoridades de Rusia han acusado este viernes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de "sobrepasar los límites de la decencia" al llamar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, "ogro" y "depredador que no quiere la paz", unas palabras pronunciadas la semana pasada en relación con la invasión rusa de Ucrania y el proceso de negociación para lograr un alto el fuego.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha indicado durante una rueda de prensa que estos comentarios suponen "insultos vulgares" que "exceden cualquier razonamiento", según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS. Así, ha señalado que Moscú "ve constantemente declaraciones extrañas por parte del presidente francés en relación con Rusia" y ha puntualizado que también suponen "insultos al pueblo ruso" y no solo a sus dirigentes.

"Ni siquiera quiero reírme de esto, porque estamos hablando de una situación que concierne a Ucrania y que ha sido provocada en gran medida por el propio Macron y sus predecesores en el cargo", ha aseverado, al tiempo que ha aclarado que Francia "fue un participante activo del golpe de Estado que tuvo lugar" en territorio ucraniano. "Si vamos a hablar de depredadores, podemos hablar de la política francesa, que se alimenta de carroña. Primero abruman a un Estado como Ucrania y llevan la situación al extremo, haciendo que ciudadanos ucranianos mueran ante el suministro de armas principalmente occidentales", ha apuntado.

Alemania y Francia imponen nuevas sanciones sobre Rusia

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han amenazado este viernes con la imposición de nuevas sanciones contra Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, al tiempo que han mostrado su compromiso a destinar más ayuda y recursos a Kiev en su lucha contra las tropas rusas.

PUEDE INTERESARTE Trump ignora la declaración de Macron sobre Palestina y acusa a Hamás de romper las negociaciones

Tras un encuentro en la ciudad de Tolón, situada en el sur de Francia, los líderes de ambos países han abordado la posibilidad de introducir más medidas de restricción contra Moscú en respuesta al último "ataque masivo" perpetrado la madrugada del jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, donde han muerto 23 personas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"A pesar de los esfuerzos diplomáticos intensos a nivel internacional, Rusia sigue mostrando que carece de intención alguna para poner fin a esta guerra de agresión contra Ucrania", han indicado en una declaración conjunta emitida tras la reunión. En este sentido, han indicado que "a la luz de los ataques masivos perpetrados contra Ucrania y su población, Francia y Alemania ofrecerán más apoyo al sistema aéreo de defensa ucraniano".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, han puesto sobre la mesa la posibilidad de "poner en marcha medidas efectivas y reforzar aún más las sanciones, esenciales para ejercer una mayor presión sobre Rusia y poner fin a esta guerra", tal y como han expresado. Para ello, han hecho hincapié en que esperan poder imponer estas sanciones a través del G7 y la Unión Europea, de forma conjunta y teniendo en el punto de mira "empresas situadas en terceros países y que apoyen a Rusia y su guerra contra Ucrania".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por otra parte, Merz y Macron han acordado "entregar a Ucrania garantías de seguridad creíbles para detener los ataques de Rusia en caso de que se logre un acuerdo de paz" aunque han descartado el envío de tropas a territorio ucraniano.