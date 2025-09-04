El Ejército de los Estados Unidos ha adjudicado a Lockheed Martin casi 2.000 misiles por 8.420 millones de euros

El Ejército de los Estados Unidos ha adjudicado a Lockheed Martin --el mayor contratista militar del mundo-- una licitación de 9.800 millones de dólares (en torno a 8.420 millones de euros al cambio actual) para la producción de 1.970 misiles Patriot (PAC-3 MSE), según ha informado la compañía en un comunicado.

"Este contrato representa el mayor en la historia de Lockheed Martin Missiles and Fire Control y demuestra la continua demanda y confianza en este interceptor avanzado, preciso y de eficacia probada", ha destacado la empresa.

Lockheed Martin ha señalado que ha realizado "importantes inversiones" para aumentar la producción de este tipo de misiles y que este año espera poder entregar 600 unidades. El misil Patriot PAC-3 MSE se utiliza para defenderse de amenazas entrantes y "aplica una energía cinética exponencialmente mayor al objetivo que la que se puede lograr con mecanismos de fragmentación de explosiones".

El otro contrato del ejército estadounidense

"El interceptor ha sido probado en combate contra misiles balísticos, misiles de crucero, misiles hipersónicos y amenazas aéreas. 17 países socios, incluido Estados Unidos, han elegido el PAC-3 para defenderse de las amenazas entrantes", ha añadido.

Cabe recordar que esta misma semana la compañía también ha recibido otro contrato del Ejército de los Estados Unidos para la producción de misiles antitanque tipo Javelin por un importe de 900,5 millones de dólares (casi 774 millones de euros). En concreto, este último contrato se adjudicó a la empresa conjunta que Lockheed Martin tiene con Raytheon para la producción de este tipo de misiles.