Donald Trump despliega a un ejército de agentes armados por las calles de algunas ciudades estadounidenses: el miedo de su oposición

Donald Trump dice que no es un dictador. Así se defiende de las críticas por sus políticas, además de llenar de agentes federales ciudades como Washington. Pero no a todos les ha gustado esta última medida.

Las grandes ciudades liberales de Estados Unidos, desde San Francisco de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, o Boston, siguen gobernadas por la oposición demócrata, siendo uno de los grandes enemigos de Donald Trump porque es allí donde más se producen manifestaciones de protesta contra sus medidas, como por ejemplo, las deportaciones masivas de inmigrantes.

De hecho, el Gobernador de Illinois, dónde está Chicago, ha llamado directamente a Donald Trump "aprendiz de dictador". Lo que está claro es que Trump quiere tener herramientas para controlar el orden público con la excusa de que se trata de ciudades sin ley, algo que los datos desmienten, porque la criminalidad ha bajado en el último semestre.

El miedo de la oposición de Trump

En el primer semestre del año en Chicago, un 35%. Entonces hubo datos muy parecidos, precisamente en Washington ya se han visto patrullando a todos los cuerpos policiales, por primera vez a las órdenes de la Casa Blanca y por primera vez a la Guardia Nacional con armas, lo que da un aire de Estado de excepción a la ciudad. La oposición demócrata se teme que este sea solo el principio y que la situación se extienda al resto de grandes ciudades del país.