Shein retiró poco después el anuncio de la camisa con la imagen de Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de una importante aseguradora médica

Luigi Mangione se siente "sobrepasado y agradecido" por las muestras de apoyo llegadas de todo el mundo

El gigante chino Shein ha desatado una polémica tras usar una imagen manipulada de Luigi Mangione, acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare para vender una camisa en su web. La plataforma retiró a toda prisa la foto y ha asegurado que ya está en marcha una investigación para aclarar el incidente, que convirtió al popular Luigi Mangione en modelo, por obra y gracia de la tecnología.

El joven, estudiante universitario, de 26 años, se enfrenta la pena de muerte en un tribunal federal acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Manhattan en diciembre pasado. Mangione se ha convertido en un personaje famoso, ídolo de masas, en Estados Unidos, de miles de personas frustradas por la desatención del sistema de salud y la millonaria industria de los seguros médicos.

La imagen de Luigi Mangione con la camisa hizo que las ventas de la prenda floral, estuviera casi agotada poco después de lanzar su venta en la plataforma de Shein a un precio de 11.69 dólares.

Un portavoz de Shein, poco después de lo ocurrido ha comunicado que la compañía tiene "estándares estrictos para todos los anuncios en nuestra plataforma. Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva, fortaleciendo nuestros procesos de monitorización y tomaremos las medidas apropiadas contra el proveedor conforme a nuestras políticas”.