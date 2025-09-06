El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunía esta semana a algunos de los líderes más influyentes de la industria tecnológica

El encuentro estuvo marcado por la lealtad de Silicon Valley hacia el mandatario y por la ausencia de Elon Musk

A la mesa se sentaron algunos de los nombres más influyentes de Silicon Valley y la industria tecnológica: Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta; Bill Gates, cofundador de Microsoft; Sam Altman, responsable de OpenAI; Tim Cook, al frente de Apple; y Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet.

La gran ausencia de Elon Musk

La gran ausencia fue la de Elon Musk, pese a que en los primeros meses de la administración Trump lideró el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Musk rompió con el expresidente tras un desencuentro público que derivó en su salida del organismo. Desde entonces, la relación entre ambos ha sido distante.

Aunque originalmente la cena estaba prevista en el Rose Garden de la Casa Blanca, la cena fue trasladada al interior debido a una tormenta que sorprendió a la capital. Durante el encuentro, Zuckerberg tomó la palabra para resaltar el compromiso conjunto: “Todas las empresas presentes están realizando inversiones importantes para construir centros de datos e infraestructura para impulsar la próxima ola de innovación”, aseguró.

El evento refleja la estrecha relación entre Trump y los grandes empresarios tecnológicos, marcando un nuevo capítulo en su segundo mandato.