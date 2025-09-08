Dos personas abrieron fuego este lunes contra civiles de una parada de autobús de Jerusalén

Un joven español de 25 años de Melilla, uno de los seis muertos en el ataque a tiros en Jerusalén

Seis personas han muerto y varias han resultado heridas este lunes a causa de un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado las autoridades israelíes, un suceso que ha dejado además siete heridos en estado "grave".

En las imágenes se ve el momento de caos en la intersección de Ramot cuando dos atacantes han abierto fuego contra las personas que esperaban en la parada de autobús. En el vídeo se ve a varias víctimas que caen al suelo mientras transeúntes huyen despavoridos, y se escucha el intercambio de disparos hasta que un civil armado y un soldado logran neutralizar a los terroristas.

Uno de los seis muertos en el ataque a tiros este lunes en una parada de autobús de Jerusalén es Yaakov Pinto, un español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel, confirmaron a EFE fuentes consulares y familiares.

Pinto, que se acababa de casar, murió en el lugar junto con otros dos jóvenes de unos 30 años.

Según informó el servicio de emergencias israelí MDA, tres de los muertos en el mismo sitio del ataque, entre ellos Pinto, eran hombres de unos 30 años y otro de unos 50.

A ellos hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y otro fallecido en otro centro hospitalario.

Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.