El Gobierno ve "inaceptable" la prohibición de entrada a Israel de Yolanda Díaz y Sira Rego

Tras las medidas de España para frenar el "genocidio" en Gaza, Israel prohíbe la entrada a las ministras de Sumar

Pedro Sánchez prohíbe por ley comprar y vender armas a Israel

Compartir







El Gobierno considera "inaceptable" la prohibición de entrada a Israel de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, al tiempo que rechaza "tajantemente" las "falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo" del Ejecutivo israelí hacia España. Esta prohibición llega justo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado una batería de medidas contra Israel con el objetivo de parar el "genocidio" en Gaza.

"El Gobierno de España rechaza tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo por parte del Gobierno israelí hacia España y los españoles, así como la inaceptable prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España", asegura el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado oficial.

PUEDE INTERESARTE Un joven de Melilla, uno de los seis muertos en el ataque en Jerusalén

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que no es más que es un intento por "distraer la atención" de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego.

El encargado de dar la respuesta ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, mediante un largo mensaje publicado en redes sociales en el que acusa al Gobierno español de liderar "una línea hostil" contra Israel "con una retórica desenfrenada y llena de odio".

PUEDE INTERESARTE Mueren seis personas en un ataque contra un autobús en Jerusalén

Yolanda Díaz, orgullosa

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado, por su parte, que es un "orgullo" que un "Estado que perpetra un genocidio", en referencia a Israel, les prohíba la entrada a ella y a la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En este sentido, ha asegurado a través de la red social 'Bluesky' que van a seguir "luchando por los derechos del pueblo Palestino, le guste al señor (Benjamin) Netanyahu o no".

Además, Díaz ha vuelto a reclamar al Ejecutivo del que forma parte, que retire a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Salomón. "No se puede prohibir la entrada de dos ministras de un gobierno democrático a un país y seguir como si nada. Hay que seguir actuando", ha zanjado.