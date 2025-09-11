La Policía italiana ha encontrado en una vivienda de Bérgamo (norte) el cuerpo momificado de una mujer de más de 100 años que su hija mantuvo escondido en el domicilio

El cuerpo de Francesca Pettinato, de 101 años, se encontraba en avanzado estado de descomposición

La Policía italiana ha encontrado en una vivienda de Bérgamo (norte) el cuerpo momificado de una mujer de más de 100 años que su hija mantuvo escondido en el domicilio familiar durante más de un año, sin notificar su fallecimiento, informan este jueves medios locales.

El cadáver fue hallado en la cama, cubierto con varias mantas, después de que este miércoles el otro hijo de la mujer alertara de que llevaba varios días sin poder contactar con su hermana y de que algunos vecinos del edificio llevaran tiempo denunciando el fuerte y persistente hedor que se desprendía del apartamento. Los bomberos tuvieron que entrar por la ventana y lo que descubrieron fue macabro.

El cuerpo de Francesca Pettinato, nacida en 1923, se encontraba en avanzado estado de descomposición, mientras que en la otra habitación estaba su hija, que no ofreció resistencia ni una explicación clara, aunque declaró que la muerte de su madre ocurrió en septiembre de 2024, dos meses después de cumplir 101 años, por causas naturales.

La hija seguía cobrando la pensión de la madre y solicitando permisos laborales para cuidarla

Las primeras investigaciones apuntan a que la mujer, una empleada pública de 60 años, habría seguido cobrando la pensión de su madre y solicitando permisos laborales para cuidarla cuando ya había fallecido. El apartamento, que se encontraba en condiciones de insalubridad y abandono, ha sido precintado por las autoridades.

La hija fue trasladada al departamento de Psiquiatría del hospital Papa Giovanni XXIII, donde permanece ingresada.

"Aparte del hedor de la escalera, no se veía a nadie"

Según desvela El Corriere Della Sera, los inquilinos llevaban ya tiempo quejándose del olor y pensaban que algo raro ocurría al no ver a la mujer y pocas veces a la hija, pero no el desenlace que finalmente se ha descubierto. "Llevábamos oliendo estos olores al menos un par de años", continúa uno de los vecinos. "Pero incluso al tocar el timbre, la hija no respondía ni abría la puerta. Aparte del hedor de la escalera, no se veía a nadie . Ni siquiera oía el sonido del agua corriendo".

Un vecino habló con la hija hace 4 meses y esta le dijo que la madre estaba postrada en la cama

Quienes viven en el edificio, incluso mirando atrás, dicen no haber notado nunca ruidos alarmantes ni idas y venidas extrañas por las escaleras comunes: "Su hija siempre me decía que vivía con su madre, pero a la anciana la he visto muy pocas veces, y eso que ya hace años".

Un vecino que habló con la hija hace cuatro meses confiesa que esta le dijo que su madre estaba postrada en la cama y que no podía andar.