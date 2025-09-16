La Administración Trump está pendiente de que la matriz china de TikTok, Bytedance, se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos

EEUU y China cierran el trato sobre la venta de TikTok: las claves

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una nueva orden ejecutiva para retrasar tres meses más la prohibición de la plataforma TikTok en el país norteamericano después de que representantes comerciales chinos y estadounidenses alcanzaran en la víspera un acuerdo durante una reunión celebrada en Madrid.

La prórroga de la prohibición, que estará en vigor hasta el próximo 16 de diciembre de 2025, se produce tras la reunión en Madrid llevada a cabo entre el secretario de Comercio estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng.

La Administración Trump está pendiente de que la matriz china de TikTok, Bytedance, se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos después de que el Gobierno de Joe Biden aprobase una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero.

Varías prórrogas a la espera de un acuerdo

Desde entonces, el magnate republicano ha concedido varias prórrogas con la esperanza de lograr el acuerdo, del que por el momento no se han revelado detalles. Se espera que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mantengan una llamada telefónica este viernes para finalizar el acuerdo.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump salva a TikTok de su caída en Estados Unidos: la aplicación retoma su actividad

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya advirtió en la víspera que Washington no va a entrar "en una dinámica de aplazamientos continuos". "Tenemos un acuerdo. Si es necesaria alguna prórroga solo para firmarlo es una cosa, pero no habrá prórrogas continuas", resaltó en presencia de Bessent.