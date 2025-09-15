La administración Trump quería asegurarse de alcanzar un acuerdo sobre TikTok "que fuera justo para China y que respetara plenamente las preocupaciones de seguridad nacional

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha confirmado este lunes un acuerdo con China sobre TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses

La administración Trump quería asegurarse de alcanzar un acuerdo sobre TikTok "que fuera justo para China y que respetara plenamente las preocupaciones de seguridad nacional", declaró el lunes a la prensa el representante comercial Jamieson Greer. "Y ese es el acuerdo al que llegamos". Estas son algunas de las claves que ya se conocen:

TikTok, en manos estadounidenses

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha confirmado este lunes un acuerdo con China sobre TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses, aunque ha rehusado dar detalles de la operación.

"El marco del acuerdo es que TikTok cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo", ha dicho Bessent en referencia a la llamada que mantendrán los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

No más prórrogas

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, ha descartado la posibilidad de que se recurra a nuevas prórrogas del plazo límite que tiene Bytedance para desinvertir en TikTok, excepto de ser necesario para llegar a tiempo de firmar el texto acordado.

"No vamos a entrar en una dinámica de aplazamientos continuos. Tenemos un acuerdo. Si se necesitase alguna prórroga solo para firmarlo o así, eso es una cosa, pero no habrá prórrogas continuas", ha explicado Greer en presencia de Bessent.

Los términos comerciales ya se han acordado

"No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado", ha añadido Bessent en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se han reunido con la delegación china.

Minutos antes de las declaraciones de Bessent el presidente Trump anunciaba en su red social un acuerdo que iba a "encantar" a los jóvenes estadounidenses.

Trump tenía un plazo fijado: 17 de septiembre

Trump había establecido de plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok (ByteDance) vendiera la filial de la red social en EEUU, ya que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.

Bessent y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, han explicado que el pacto ha sido posible gracias a la intervención de Trump y a la "gran consideración que tiene por el presidente Xi", porque, "cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan".

¿Quién puede comprarlo?

Aún no está claro quién podría adquirir TikTok en EE. UU. como parte de un acuerdo con China, aunque se han mencionado varios compradores potenciales durante los últimos meses.

Trump declaró a la prensa en agosto que el gobierno tiene "compradores estadounidenses muy importantes que quieren comprar" la aplicación, pero no mencionó a ninguna empresa en particular. Si bien el presidente ya había sugerido que Microsoft fue en algún momento un posible comprador, y más recientemente, en junio, le dijo a la presentadora de Fox, Maria Bartiromo, que un "grupo de personas muy adineradas" estaba en la lista para comprar la aplicación.

Los informes también sugieren que la administración estaba en conversaciones con Oracle para comprar TikTok, y Amazon presentó una oferta para comprar la aplicación en abril, aunque The New York Times informa que la administración Trump "no pareció tomarse en serio la oferta de Amazon". Otros que han expresado interés en un posible acuerdo con TikTok incluyen un consorcio de inversores liderado por el multimillonario Frank McCourt, el influencer de redes sociales Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast; Perplexity AI, la plataforma de marketing AppLovin y la plataforma de video de tendencia conservadora Rumble, informa Forbes.

Donald Trump siempre ha apostado por TikTok

Donald Trump ha expresado repetidamente su afición por TikTok debido a su propia popularidad en la aplicación, y la Casa Blanca se unió a TikTok en agosto. Trump ha extendido repetidamente el plazo para que la prohibición entre en vigor durante su mandato, a pesar de que la legislación solo permite al presidente imponer un retraso de 90 días si hay pruebas suficientes de que ByteDance avanza con la desinversión. ByteDance se había resistido durante mucho tiempo a desinvertir en TikTok.