Macron demanda a una influencer ultraderechista por difundir rumores sobre que la primera dama es transexual

El bulo de que la esposa del presidente de Francia era trans lleva años 'rulando' y ahora los Macron lo desmentirán con pruebas. Lo ha confirmado el abogado de la pareja, Tom Clare que explica que planean presentar pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que Brigitte es una mujer biológica, según ha revelado a la cadena BBC .

El abogado de los Macron ha asegurado que el presidente y Brigitte presentarán la documentación en una demanda por difamación que han interpuesto contra la popular influencer Candace Owens, después de que ésta promoviera la idea de que la mujer de Macron nació varón.

Los abogados de Owens, dice la emisora, han respondido con una moción para desestimar la demanda. Tom Clare, en unas declaraciones al ‘podcast’ de la BBC ‘Fame Under Fire’, ha explicado que para Brigitte las acusaciones sobre su persona son "increíblemente perturbadoras" y que suponían una "distracción" para el presidente francés.

"No quiero sugerir que esto lo haya desorientado de alguna manera. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia es atacada, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país", ha asegurado Brigitte Macron hablando sobre su esposo, el presidente de Francia.

El abogado ha precisado que se emitirá un testimonio pericial de carácter científico y, si bien no reveló por el momento su naturaleza exacta, afirmó que la pareja estaba dispuesta a demostrar plenamente, tanto de forma genérica como específica, la falsedad de las acusaciones. "Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas. Es un proceso al que tendrá que someterse de forma muy pública, pero está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas", dijo Clare.

Al ser preguntado, sobre si los Macron mostrarían fotos de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, Clare respondió que existían y que se presentarían ante el tribunal.

La influencer Owens, excomentarista del medio conservador estadounidense Daily Wire, con millones de seguidores en redes sociales, ha defendido repetidamente que Brigitte Macron es hombre.