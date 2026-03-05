a familia de Fernando cuenta a Informativos Telecinco cómo se encuentra: "No quiere hablar, pero está destrozado, piensa que podría haber hecho mas"

Encuentran el cuerpo de la desaparecida tras el derrumbe de la pasarela de El Bocal, Santander, la sexta víctima de la tragedia, de 20 años

Un vecino alertó del mal estado de la pasarela en la playa de El Bocal, justo un día antes de que se produjese el fatídico accidente por el que fallecieron al menos seis jóvenes. El grupo caminaba por la pasarela de madera cuando esta se hundió y provocó que cayesen todas al agua. Tan solo una chica de 19 años ha logrado sobrevivir.

Informativos Telecinco ha tenido la oportunidad de hablar con ese vecino que se encuentra todavía destrozado tras conocer la noticia de las muertes de los chicos. Fernando ha confirmado a través de su familia "que hizo lo que tenía que hacer".

Los servicios de emergencia recibieron una llamada de este vecino. Les informó de que la pasarela de madera de la playa de El Bocal estaba en muy mal estado y que había riesgo de derrumbe. Ahora lamenta el no haber insistido más en que revisasen lo antes posible esa plataforma.

El 112 derivó la llamada a la policía

La llamada a los servicios de emergencia se remitió a la policía local, pero no se hizo nada. Al día siguiente, un grupo de jóvenes menores de 22 años decidió emprender una ruta por esa zona. Los siete cayeron a la zona de rocas y agua donde han terminado falleciendo seis de ellos.

La única superviviente sigue ingresada en la UCI en el hospital cántabro, aunque no se ha trasmitido más información sobre su estado de salud, la joven de apenas 19 años ha conseguido sobrevivir a una caída en sus amigos y compañeros fallecieron en el momento.

E l rescate ya ha terminado y por el momento, las primeras investigaciones apuntan a que el mantenimiento de esta pasarela y obra depende del Ayuntamiento. Los vecinos del lugar llevan denunciando mucho tiempo el mal estado y la dejadez y abandono de estas pasarelas y puentes.