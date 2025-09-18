Un chico muere tras perder el conocimiento al bajarse de la nueva montaña rusa Stardust Racers

La montaña rusa alcanza velocidades de hasta de hasta 100 kilómetros por hora.

Un chico de unos 30 años muere tras perder el conocimiento al bajarse de la nueva montaña rusa Stardust Racers en el parque Epic Universe de Universal Orlando que se ha inaugurado este 2025. El personal de emergencias lo atendió rápidamente y el hombre fue trasladado a un hospital, donde falleció.

No se sabe con certeza cómo murió. La Oficina del Médico Forense del Distrito Nueve informó que el cuerpo estaba bajo su cuidado y será examinado hoy. Stardust Racers permanece cerrado.

Hasta el momento no se ha informado de fallos técnicos en la montaña rusa que alcanza velocidades de hasta de hasta 100 kilómetros por hora.

Devastación total en Universal Orlando Resorts

"Estamos devastados por este suceso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de los visitantes”, declaró Universal Orlando Resorts. “Estamos totalmente comprometidos a cooperar con esta investigación en curso”.

Epic Universe abrió en mayo y cuenta con una gran cantidad de nuevas atracciones, entre ellas Nintendo World y The Wizarding World of Harry Potter's Ministry of Magic.

La montaña rusa Stardust Racers es una atracción de trenes doble con un recorrido de casi 1,6 kilómetros con inversiones y un sistema de lanzamiento simultáneo en el que dos trenes "compiten" en paralelo