Agentes de Aduanas del aeropuerto de Florida han encontrado restos humanos en el interior de la maleta de un pasajero

Los agentes de Aduanas del aeropuerto han encontrado un cráneo humano entre los restos humanos

FloridaLos agentes de aduanas del aeropuerto de Tampa, en Florida, han encontrado restos humanos en el interior de la maleta de unos de los viajeros. Entre ellos, los agentes encontraron un cráneo envuelto en papel de aluminio. Al ser preguntado por estas extrañas pertenencias, el pasajero dueño de los restos humanos explicó a los agentes de aduanas que le servían para prácticas rituales.

Según han informado varios medios estadounidenses, las autoridades tuvieron que destruir los restos humanos hallados en la maleta porque, según ellos, podrían representar riesgos graves para la salud pública.

Encontraron tabaco, plantas prohibidas y restos humanos en la maleta de uno de los viajeros

El hallazgo de estos restos humanos se produjo en un control rutinario de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida. Todo comenzó cuando en un proceso de inspección, oficiales de la Oficina de Aduanas de Estados Unidos encontraron en la maleta del pasajero cigarros y tabaco no declarados y, también, plantas prohibidas.

Al continuar con la revisión, los agentes de Aduanas encontraron una bolsa envuelta en papel de aluminio que contenía los restos humanos. En concreto, huesos y parte de un cráneo.

Aunque el hallazgo se ha hecho público, las autoridades del aeropuerto de Tampa y los agentes que se han hecho cargo de esta investigación han optado por no desvelar la identidad y la nacionalidad del pasajero, ni su destino o procedencia del viaje. Tampoco se ha confirmado si enfrentará cargos criminales.

El hallazgo ha desatado una investigación para esclarecer el origen de los restos y determinar posibles responsabilidades legales.

El comunicado del aeropuerto de Florida

Por su parte, desde el aeropuerto de Tampa han querido hacer público este caso para hacer ver que estos hallazgos son bastante frecuentes en el día a día de los agentes de Aduanas. Según el aeródromo de Florida, estos "representan un desafío para los controles fronterizos y los procedimientos sanitarios".

Además, desde el aeropuerto de Florida se subraya "la importancia de la cooperación internacional, la transparencia en los trámites migratorios o de transporte de restos, y el cumplimiento estricto de las leyes para prevenir riesgos para empleados, viajeros y salud pública".