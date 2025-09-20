Todavía no se sabe quién puede estar detrás del ciberataque de este sábado a aeropuertos europeos

El ciberataque a varios aeropuertos europeos afecta ya a varios vuelos en España

Un ciberataque contra el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque Collins Aerospace que opera en numerosos aeropuertos europeos ha provocado retrasos este sábado en varios puntos del continente, incluidos los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres.

Todavía no se sabe quién puede estar detrás de este ataque con certeza, pero aunque hasta ahora el ciberataque no ha sido reivindicado por nadie, es cierto que Europa está viviendo un momento delicado con Rusia en el que la Unión Europea tiene detectados ciberataques como una de las posibles amenazas a las que se enfrenta. Hace más de un año, un grupo de prorrusos sí que reivindicó un ciberataque en los dos aeropuertos principales de Milán.

Justo esta semana, la principal empresa que gestiona el sistema informático de los check-in y los mostradores de facturación de los aeropuertos europeos, una empresa especializada en defensa y tecnología del mundo de la aviación, ha anunciado que iba a proporcionar ayuda a la agencia de inteligencia de la OTAN. Por lo tanto, tenemos que estar a la espera de ver quién finalmente reivindica este ciberataque.

Los aeropuertos afectados

El Aeropuerto de Bruselas ha indicado en un comunicado que "en la noche del viernes 19 de septiembre se produjo un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos europeos, incluido el de Bruselas". Hasta esta tarde se ha confirmado la cancelación de un total de 14 vuelos, aunque en total se preveía el movimiento de unos 35.000 pasajeros durante la jornada.

"Esto significa que, por el momento, solo es posible facturar y embarcar manualmente. El proveedor del servicio está trabajando activamente en el problema e intentando resolverlo lo antes posible", ha manifestado el aeropuerto de la capital belga.

Por su parte, el aeropuerto londinense de Heathrow ha apuntado en su cuenta en la red social X que "Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen".

"Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar", ha afirmado, al tiempo que ha resaltado que "hay personal adicional disponible en las zonas de facturación para ayudar y minimizar las interrupciones".

La incidencia ha provocado importantes retrasos de al menos diez horas para algunos de los pasajeros que tenían que partir de este aeropuerto.

En esta línea, Aeropuerto Berlín-Brandenburgo ha publicado un breve aviso en su página web en el que subraya que "debido a un problema técnico en el proveedor de servicios que opera en Europa, hay mayores tiempos de espera en la facturación". "Trabajamos para una solución rápida", ha agregado.

En Berlín trabajan también con listados de embarque en papel. "Estamos intentando funcionar con listas en papel y marcando a lápiz, pero intentamos solucionarlo lo antes posible. Todo está tardando más", ha añadido más tarde otro portavoz. El aeropuerto ha subrayado que el objetivo del ataque informático no era el aeropuerto en sí, sino que "ha resultado afectado indirectamente".