La empresa afectada por el ciberataque en los aeropuertos europeos acababa de firmar un acuerdo con la OTAN

La empresa que ha resultado afectada por el ciberataque en los aeropuertos europeos acababa de firmar un acuerdo con la OTAN

Un ciberataque afecta a varios aeropuertos de Europa: Bruselas pide a las aerolíneas cancelar la mitad de los vuelos

Poco a poco se recupera la normalidad en aeropuertos como los de Bruselas, Berlín o Londres tras el ciberataque que les ha afectado durante toda la jornada. Se investiga quién está detrás de este hackeo. Lo que sí se ha podido conocer ya, es que el objetivo ha sido la empresa que gestiona la facturación y el embarque, una compañía estadounidense que, precisamente, hace unos días firmó un acuerdo con la OTAN, informa Candela de Arriba.

Las largas colas, las cancelaciones de vuelos y la confusión entre los pasajeros han sido la tónica durante la jornada de este sábado en el aeropuerto de Bruselas y en el de Heathrow, en Londres, debido a un ciberataque que también ha afectado al aeródromo de Berlín-Brandeburgo, en Alemania. Además, la Terminal 2 del aeropuerto de Dublín (Irlanda) tuvo que ser evacuada por una "alerta de seguridad" ajena al ataque cibernético.

Ciberatacantes exigen un rescate

El ciberataque, del cual todavía se desconoce su origen o naturaleza, lo sufrió Collins Aerospace, compañía que proveé de sistemas de facturación y embarque a varias aerolíneas en múltiples aeropuertos de todo el mundo. A lo largo del día, medios como la británica BBC publicaron que RTX, propietaria de Collins Aerospace, dijo estar al tanto de una "interrupción" en sus sistemas cibernéticos que afecta a determinados aeropuertos, y afirmó estar trabajando para resolver el problema lo más rápido posible.

"El impacto se limita a la facturación electrónica de clientes y la entrega de equipaje y puede mitigarse con la facturación manual", añadió la compañía, según la BBC. También explicó que se había visto afectado un software que permite a diferentes aerolíneas usar los mismos mostradores para hacer el registro y utilizar las mismas puertas de embarque en los aeropuertos.

Por su parte, el medio belga VRT News informó que la empresa estadounidense Collins Aerospace fue atacada por un programa dañino que bloqueó los datos de los servidores de la compañía, por los que los atacantes exigen ahora un rescate.

Los aeropuertos afectados por el ciberataque

Fuentes del aeropuerto londinense de Heathrow han confirmado que el impacto del incidente cibernético causó la cancelación de "una docena" de vuelos de ida y "otra docena" de vuelta, lo que supone tan solo el 1 % del total de los vuelos programados este sábado desde Heathrow, unos 1.300 aproximadamente. Y es que, al tratarse de un problema de un tercero, el incidente solo había afectado a algunas aerolíneas que utilizaban el sistema de la empresa afectada, por lo que la Terminal 5, la de mayor afluencia y operada principalmente por British Airways, apenas había sufrido contratiempos.

En el aeropuerto de Bruselas también se han arremolinado cientos de personas formando largas colas en los mostradores de facturación y muchos otros viajeros permanecieron a la espera de noticias de sus vuelos, debido a un incidente que todavía no ha sido solventado y que obligó a que las operaciones de registro y embarque tuvieran que hacerse de manera manual.

El ataque cibernético ha causado graves disrupciones para los 35.000 pasajeros que planeaban viajar este sábado desde la capital belga y el aeropuerto ya prevé que las alteraciones continúen durante el domingo.

El aeropuerto ha pedido a las aerolíneas cancelar la mitad de los vuelos con salida el domingo para evitar largos tiempos de espera y cancelaciones de última hora, según informaron medios belgas.