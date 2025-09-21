Se trata del mayor certamen de belleza de este tipo, que ha celebrado su edición número 21 en la ciudad de Pattaya

Tailandia es un referente mundial en las cirugías de cambio de sexo

La estadounidense Midori Monet ha ganado este sábado el título de Miss Reina Internacional (Miss International Queen), el mayor certamen de belleza de este tipo, que ha celebrado su edición número 21 en la ciudad de Pattaya, Tailandia.

La joven agradeció el título y lanzó un dardo a Donald Trump: "Las personas trans estamos aquí, hemos estado aquí desde antes de Trump y estaremos aquí después", sostuvo.

Tailandia, un referente mundial en las cirugías de cambio de sexo, acoge esta competición un mes antes de que se celebre en el país uno de los mayores concursos de belleza femenina, el Miss Grand Internacional, que no acepta mujeres transgénero.

Además, el país será en noviembre la sede del Miss Universo, cuya primera edición con una participante transgénero tuvo lugar en Bangkok en 2018, cuando la española Ángela Ponce se convirtió en la primera transexual en competir en este certamen, que desde entonces ha flexibilizado reglas, admitiendo ahora a mujeres casadas o divorciadas y sin límites de edad.

Aunque Tailandia protege más que la mayoría de países vecinos los derechos del colectivo LGTBI y en enero de este año se convirtió en el tercer lugar de Asia y la primera nación del Sudeste Asiático en permitir el matrimonio igualitario, los activistas advierten que aún queda mucho camino para acabar con todas las discriminaciones.