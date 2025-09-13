Patricia Martínez 13 SEP 2025 - 07:00h.

En sus viajes documenta los problemas de movilidad con los que se encuentra en los diferentes destinos

Esta influencer denuncia las pocas opciones que encontró para viajar en autobuses interurbanos en Galicia

PontevedraMontse Font convive desde hace cuatro años con la atrofia muscular y se mueve en silla de ruedas. Se mueve sin parar, porque su situación no le impide seguir descubriendo el mundo. Y en cada uno de sus viajes documenta en sus redes sociales los problemas de movilidad con los que se encuentra o cómo adapta su vida desde la silla de ruedas en entornos, a veces algo hostiles.

Esta catalana ha pasado una semana en vacaciones en Galicia y su veredicto es claro: lo peor que se ha encontrado a la hora de moverse es el transporte público: “el transporte ha sido lo peor”, denuncia aún sorprendida, “yo en Barcelona puedo coger cualquier autobús, y en Galicia no he podido subirme a muchos”. Desde O Grove intentaba moverse en autobús interurbano a otras localidades cercanas, recuerda, pero no fue nada fácil. “Hay que avisar con más de 24 horas de antelación, pero no siempre te lo ponen”, denuncia. “Los autobuses ya están adaptados, ya tienen la rampa, solo tienen que quitar unos asientos, pero no lo hacen”, lamenta. “Nos decían que no estaban disponibles y en otras ocasiones nos mandaron un minibus, que sale aun mas caro” relata Montse. “El 80% de las veces nos dijeron que no”, lamenta.

Con los desplazamientos en tren, Montse tampoco lo tuvo fácil, como cuenta. “Me dijeron que tenía que comprar el billete con 48 horas de antelación, esto fue desconocimiento mío, en Barcelona si el tren está adaptado no hay que avisar previamente, pero aquí es diferente”. relata. La solución para ella fue pedir taxis durante su estancia, “el presupuesto aumenta pero así vas solucionando”, porque la alternativa, dice, era no poder moverse del hotel.

A pesar de las dificultades para moverse en transporte público, esta catalana “sin límites” pudo recorrer pueblos de las Rías Baixas, Santiago o Vigo, donde pudo probar de primera mano las rampas colocadas para facilitar los desplazamientos en el centro de la ciudad. Sus impresiones quedaron reflejadas en un vídeo que acumula más de 150.000 visitas.

“La gente hasta que no está en una silla de ruedas no se da cuenta de estas cosas” cuenta Montse ya de vuelta de Galicia, “todos nos encontramos con estos problemas, y muchas veces hay quien se queda encerrado en casa, con miedo a salir, por ese temor a que no pueda coger un autobús, por ejemplo”, detalla.

Montse ha mostrado en sus redes además estos días sus paseos por pueblos como Combarro o su visita a Santiago. “Los cascos históricos de las ciudades y de los pueblos son zonas a veces más complicadas, por los adoquines, por sus complicaciones", recuerda, pero aún así y a pesar de todas las dificultades, Montse se lleva un buen recuerdo de esta semana en Galicia.