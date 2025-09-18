Redacción Galicia 18 SEP 2025 - 07:00h.

Tras la paralización en 2020 de la iniciativa en sede judicial, ahora está bajo el paraguas de proyecto industrial estratégico por la Xunta de Galicia

Los vecinos de la plataforma “Mina Touro-O Pino NON” temen perderlo todo: "El proyecto de reapertura es perjudicial"

Touro, A Coruña37 años después del cese de la actividad en la mina a cielo abierto de cobre de Touro-O Pino, en la provincia de A Coruña, existe un proyecto de reapertura que mantiene alerta a los vecinos de una zona que mucho tiempo después no se ha recuperado.

Se han agrupado en diferentes colectivos para defender lo que creen una causa justa. Una de esas organizaciones es la "Plataforma Vecinal Mina Touro-O Pino NON", de la que es miembro Isabel García Vila que explica a Informativos Telecinco la situación actual: “En todos estos años no se ha realizado una restauración medioambiental ni se han recuperado las aguas. La reapertura de la mina sería perjudicial. También la utilización del terreno tras la mina no ha ayudado, instalaron una planta de tratamiento de residuos.”

El diálogo entre los diferentes actores protagonistas no ha llegado a buen puerto, ni siquiera se ha producido entre algunos de los interlocutores. “Las administraciones desgraciadamente no nos han recibido. Hemos pedido reuniones. Nos comunicamos únicamente por sede electrónica.”

La labor de defensa de la naturaleza le ha valido a la plataforma vecinal la participación en el proyecto audiovisual “El futuro no se vende” de la Fundación InteRed financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En el vídeo podemos ver imágenes de la zona con aguas con un color cobrizo.

Versiones contrapuestas

La empresa Cobre San Rafael es la propietaria de los terrenos. A su vez la empresa Atalaya según su página web “posee una participación inicial del 10% en Cobre San Rafael, como parte de un acuerdo de participación que le permite adquirir hasta un 80% de propiedad a medida que se cumplan ciertos hitos del proceso.”

La empresa minera mantiene que existen “estudios positivos” en los que se “contempla una operación convencional consistente en minería a cielo abierto, trituración, molienda y flotación para producir concentrado de cobre.”

En la actualidad, el proyecto no se ha puesto en marcha, ya que se encuentra en fase de tramitación de los permisos. Además, las diversas iniciativas legales de la oposición a este proyecto han demorado el proceso.

Declaración de proyecto industrial estratégico

Desde el 2017, año de creación de esta plataforma, se han sucedido las reclamaciones judiciales para parar el proyecto. “En 2020 pensábamos que habíamos ganado la batalla. No fue así, la empresa presentó un nuevo proyecto en 2024 bajo el paraguas de proyecto industrial estratégico de la Xunta de Galicia”. Esa nomenclatura de proyecto industrial estratégico se aplica a aquellas propuestas, según recoge la normativa, que se estime «de forma justificada que tienen un interés y una incidencia para el desarrollo o ejecución de la política y el tejido industrial gallego».

Isabel lamenta esa calificación ya que “así evitan que se evalúe desde un punto de vista medioambiental y sí desde el punto de vista económico y no se tienen en cuenta los daños.” Además, a nivel económico defiende que “no conocen la zona. Tenemos un nivel de desempleo por debajo del 6%. En la cuenca minera de Huelva donde opera esa misma empresa están en el 15%. No tenemos necesidad de otra actividad económica que no vaya en la línea de lo que ya tenemos. La mina estaría a 1.500 metros del Camino Francés que es por donde pasan alrededor de 300.000 personas al año en la última etapa. Es descabellado transformar esta zona en una cuenca minera.”

Además desde la población consideran que no traerá beneficios económicos ya que “nadie quiere vivir a 200 metros de una mina a cielo abierto. La calidad de vida se va a ver degradada. Estás obligado a marcharte y… ¿Quién va a querer tu vivienda? La única entidad que va a acudir a comprar es la mina a un precio totalmente devaluado.”