Vietnam gana Intervisión, el festival de música alternativo de Rusia

El festival musical Intervisión, impulsado por Rusia, es la alternativa a Eurovisión para congregar a países afines ideológicamente

Más de 11.000 espectadores acudieron al Live Arena de Moscú para presenciar una competición de más de 20 países

RusiaEl representante de Vietnam se impuso el sábado por la noche en el festival musical Intervisión, impulsado por Rusia como alternativa a Eurovisión para congregar a países afines ideológicamente y alejarse de lo que el Gobierno ha calificado de "perversiones", en alusión a cualquier potencial contenido LGTBI.

Más de 11.000 espectadores acudieron al Live Arena de Moscú para presenciar una competición de más de 20 países. Duc Phuc, de Vietnam, terminó imponiéndose a los representantes de Kirguistán y de Qatar, tras una ceremonia en la que el cantante ruso, Shaman, pidió al jurado que no le puntuase porque no quería ganar en ningún caso.

Vladimir Putin participó en la gala con un vídeo inicial

El presidente ruso, Vladimir Putin, que participó en la gala con un vídeo inicial en el que abogó por promover la identidad cultural, lanzó este concurso en febrero como clara alternativa a Eurovisión, festival del que Rusia fue expulsada tras la invasión de Ucrania en 2022.

Aunque teóricamente no hay vetos, Intervisión representa en la práctica un altavoz político para el Kremlin. La presencia inicial de un representante de Estados Unidos se anuló por supuestas razones familiares y su sustituto, Vassy, tampoco actuó por una "presión sin precedentes" del Gobierno de Australia, país del que también tenía nacionalidad, según la versión de la organización recogida por agencias oficiales.

Moscú había expresado su deseo de que Intervisión se convirtiese en una cita anual y la ceremonia del sábado concluyó con el anuncio de que Arabia Saudí acogerá el festival en 2026.

Otro de los objetivos que se había marcado el Kremlin era el de organizar un evento afín a su ideología social. "Garantizo que no habrá perversión ni abusos sobre la naturaleza humana, como vimos durante los Juegos Olímpicos en París", declaró en febrero el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.

Rusia cuenta con leyes específicas para penalizar cualquier tipo de difusión de contenidos o mensajes LGTBI, bajo el argumento de la protección de los menores de edad.