Rocío Martín 16 SEP 2025 - 11:33h.

Israel continúa participando sin sanciones en todo tipo en competiciones deportivas internacionales

La Unión Ciclista Internacional, contra Pedro Sánchez por expresar "su admiración hacia los manifestantes" de La Vuelta

Compartir







Desde la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, el país ha sido excluido de múltiples competiciones deportivas internacionales por distintas federaciones. En los Juegos Olímpicos de París 2024, los atletas rusos pudieron estar en los Juegos, pero como competidores neutrales, sin bandera ni himno nacional.

En contraste, Israel continúa participando sin sanciones de este tipo en competiciones deportivas internacionales, a pesar de que determinadas voces críticas han pedido su exclusión, citando principios similares a los que motivaron las sanciones contra Rusia. Este mismo lunes, le presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado de manera "clara y rotunda" que hasta que no cese la "barbarie" ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más.

Israel no ha sido suspendido oficialmente de ninguna participación deportiva

Hasta ahora, ninguna federación deportiva importante ha suspendido oficialmente a Israel de torneos globales, lo que ha alimentado el debate sobre una aparente diferencia de trato entre ambas situaciones. Pese a la guerra en Gaza, Israel ha seguido participando activamente en competiciones deportivas internacionales importantes.

Un ejemplo claro es el equipo Israel-Premier Tech, que lleva varios años compitiendo en el Tour de France, una de las carreras ciclistas más prestigiosas del mundo. Este equipo no solo participa, sino que ha logrado victorias de etapa y reconocimiento global en el circuito.

Más allá del ciclismo, Israel ha estado presente en otros eventos deportivos internacionales, como en la Europa League de fútbol, donde el equipo Maccabi Tel Aviv jugará la competición europea. En balonceso, el Maccabi Tel Aviv BC, uno de los equipos de baloncesto más importantes de Israel, jugará también la Euroliga.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Más allá del deporte: también se cuestiona la participación de Israel en Eurovisión

El Festival de Eurovisión está actualmente consultando con las televisiones nacionales que son parte de este certamen formas de gestionar la participación en un momento de tensiones geopolíticas, indicó a EFE su principal responsable ante la presión de varios países que planean no participar en la edición de 2026 si lo hace Israel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este martes, España se ha convertido así en el quinto país en anunciar su retirada si participa Israel, tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. El Consejo de Administración de la Corporación ha dado el visto bueno a la retirada de la delegación española de Eurovisión 2026 si Israel participa en esa edición.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

España es el único país de momento en adoptar tal decisión de los que integran el llamado Big Five (junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania) por constituir el principal soporte económico de la Unión Europea de Radiodifusión.