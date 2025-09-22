Muchos países han anunciado recientemente el reconocimiento de Palestina como Estado como gesto de apoyo

Reino Unido, Portugal, Canadá y Australia han reconocido este domingo al Estado de Palestina

El reconocimiento del Estado palestino se ha convertido en un gesto de apoyo muy repetido estos días de parte de muchos países. Las protestas contra Israel se han repetido en todo el mundo y este lunes han sido especialmente violentas en Italia. La unión de sindicatos ha convocado una huelga general y Milán las protestas han terminado en enfrentamientos con la policía.

60 agentes han resultado heridos. En Francia, 80 alcaldes han izado hoy banderas palestinas a pesar de la prohibición del Ministerio del interior. El gesto coincide con el reconocimiento del Estado palestino del presidente Emmanuel Macron.

Pero, ¿cuál es la importancia de reconocer el Estado de Palestina? Ya tienen una bandera, emiten pasaportes, tienen más de 80 embajadas y tienen o tenían un territorio. ¿Cuál es la diferencia entonces entre reconocer o no reconocer?

Controlar el territorio

Un analista explica que la soberanía no se define solo por la cuestión de si otros estados te reconocen, se define por cuestiones como ¿controlas realmente tu territorio?. Y aquí dice la respuesta es que la autoridad palestina, por supuesto, no controla completamente su territorio y no ha tenido control efectivo sobre Gaza desde 2007.

Australia, Portugal y Reino Unido han dado el paso, solo Francia lo hace con condiciones. El fuego inmediato, liberación de rehenes, un Hamás apartado del poder y una autoridad palestina reinventada. Donald Trump apoya a Israel y no lo hará ni con esas condiciones.

"Tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen un Estado palestino tras la horrible masacre del 7 de octubre. Están dando un gran impulso al terrorismo. Y tengo otro mensaje: eso no sucederá", asegura Netanyahu. que anuncia además nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania.