Reino Unido se suma a Portugal y también reconocerá hoy al Estado de Palestina

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciará este domingo por la tarde el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, según han adelantado varios medios británicos. De este modo, se suma a Portugal y a otros países que ya han dado anteriormente el paso como son España, Irlanda, Noruega, Eslovenia, Bahamas, Jamaica, Barbados, Armenia y Trinidad y Tobago.

El pasado 29 de julio, el jefe del Gobierno británico ya anticipó que el reconocimiento del Estado palestino se llevaría a cabo en septiembre, antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU, si Israel no cumplía con una serie de condiciones para acabar con la "catastrófica situación en Gaza", decretar un alto el fuego o asegurar la no anexión de Cisjordania.

En este periodo de tiempo, la ofensiva militar del Ejecutivo israelí de Benjamin Netanyahu se ha intensificado en la Franja, así como la crisis humanitaria y la hambruna provocadas por una guerra que está a punto de cumplir dos años y ya se ha saldado con la vida de al menos 65.208 palestinos, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás.

A principios de esta semana, una comisión de investigación de las Naciones Unidas concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en Gaza.

Condena al plan de expansión de asentamientos

En estos meses, el Reino Unido también expresó su rotunda condena al plan de expansión de asentamientos junto a Jerusalén Este, en la zona conocida como E1, que en la práctica acabaría con la viabilidad de un futuro Estado palestino.

El anuncio de Starmer llegaría apenas unos días después de la visita oficial del presidente estadounidense, Donald Trump, que ya expresó su "desacuerdo" con la posición del líder laborista sobre el reconocimiento del Estado palestino en una rueda de prensa conjunta esta semana.

Además, se produce a pesar de la presión de la oposición y los familiares de los rehenes israelíes aún cautivos en la Franja por Hamás, que pidieron en una carta abierta al primer ministro británico que diera marcha atrás al reconocimiento mientras todavía hubiera personas secuestradas.

En este contexto, para acallar las voces de aquellos como Netanyahu que afirman que el reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido es una "recompensa para Hamás", se espera que Starmer anuncie una hoja de ruta para elevar las sanciones al grupo paramilitar islamista, de acuerdo con medios británicos.

Portugal se suma al reconocimiento del Estado palestino

El Gobierno de Portugal, liderado por el primer ministro conservador Luís Montenegro, informó este pasado viernes de que va a reconocer el Estado de Palestina también este 21 de septiembre. El Ministerio de Exteriores luso realizó el anuncio en un comunicado en el que recalcó que el reconocimiento tendrá lugar un día antes de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en la ONU.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que Portugal reconocerá al Estado de Palestina, como ya anunció el ministro esta semana. Esto ocurrirá el domingo 21 de septiembre, lo que significa que la Declaración Oficial de Reconocimiento tendrá lugar antes de la Conferencia de Alto Nivel de la próxima semana", escribió la cartera diplomática.

A finales de julio, el ministro de Exteriores, Paulo Rangel, precisó que el Ejecutivo iba a iniciar consultas con el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y con los partidos políticos para evaluar el reconocimiento del Estado de Palestina, con el objetivo de concluir el proceso en septiembre, con motivo de la Asamblea de la ONU.

Esta semana, el ministro informó a periodistas en Londres que no había identificado "ningún hecho que fuera a intervenir en ese camino hacia el reconocimiento".

Asamblea de Naciones Unidas

Son varios los países que planean reconocer el Estado palestino durante esa reunión de Naciones Unidas en Nueva York.

El presidente francés, Emmanuel Macron, será el encargado de formalizarlo en una declaración durante la Asamblea General de la ONU que ha estado preparando en los últimos meses y que desde que la anunció a mediados de julio ha conseguido sumar a otros países.

Se espera que estén, entre otros, Australia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Malta o Andorra.