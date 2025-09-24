El colapso del terreno abrió un hueco de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho se tragó una grúa

El suelo ha comenzado a hundirse este miércoles frente a un hospital de Bangkok obligando a la evacuación de decenas de pacientes por los riesgos del hundimiento del terreno. El gigantesco socavón se abrió en unos minutos provocando la interrupción del servicio eléctrico, el suministro de agua y del tránsito en la zona, según han confirmado las autoridades de Tailandia.

El colapso del terreno, cuyas causas están bajo investigación, abrió un hueco de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho por 30 metros de largo que se tragó una grúa que estaba estacionada frente al centro de salud.

"Se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la carretera", según el comunicado de la Administración de Bangkok.

Las imágenes del aparatoso desplome del terreno circulan por redes

Cuando el terreno se abrió, según muestran varios vídeos compartidos en las redes sociales, postes con tendido eléctrico cayeron dentro del foso, en el que dos grandes tuberías vertieron agua, lo que ayudó a que se ampliara el socavón. Un edificio de la Policía, situado cerca del hundimiento, también fue desalojado, si bien las autoridades creen que los daños están controlados en el lugar.

El gobernador de Bangkok, Chadchart, explicó que en el derrumbe no hay personas heridas y que tres vehículos sufrieron daños en la zona, declarada de exclusión a partir de hoy, por lo que el tránsito ha sido suspendido y decenas de locales y hogares fueron evacuados.

El hospital, según confirmó la Administración de Bangkok, cerrará los servicios ambulatorios al menos por 48 horas, mientras espera operar con normalidad en las áreas de urgencias y hospitalización.