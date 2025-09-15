El hundimiento, de más de seis metros de ancho, se produjo por una fuga en un conducto

No se registraron heridos y las autoridades trabajan para retirar el camión y reparar la vialidad

Un camión repartidor de refrescos se desplomó en un socavón que se abrió a su paso en la calle 5 de la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El incidente ocurrió la tarde del sábado cuando la unidad circulaba por la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), una fuga en el conducto provocó la formación de la oquedad, que mide 6.30 metros de ancho, 12 de largo y 8 de profundidad.

"Desde el momento que se tuvo conocimiento de la caída de un camión en un socavón en la alcaldía Iztapalapa, la tarde de este sábado, personal de esta dependencia se desplazó al lugar para brindar la atención necesaria", informó la secretaría.

Sin personas lesionadas

Según la evaluación preliminar, el hundimiento se originó por daños en un tramo del colector de 2.44 metros de diámetro. La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, confirmó que no hubo personas heridas tras el suceso.

Personal de la Segiagua, junto con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), acordonó el área mientras se realizaban maniobras para retirar el camión con el apoyo de una grúa.

"Posteriormente se iniciará la obra necesaria para la reparación de la vialidad afectada en el menor tiempo posible", precisó la dependencia.

Zona acordonada y recomendaciones

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada del lugar y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.

Videos difundidos por la demarcación muestran que, en un principio, el camión quedó atrapado del eje trasero mientras el área ya estaba delimitada por elementos de Protección Civil y policías capitalinos. Momentos después, la unidad cayó por completo dentro del socavón, quedando únicamente la cabina fuera del agujero.