La imagen del éxodo en Gaza: la huida entre lágrimas de dos hermanos con final feliz

Entre llantos, dos hermanos, el pequeño Khaled y su hermano Jidou, huyen solos hacia el sur de la Franja.

El reportero palestino que grabó al pequeño Khaled a hombros de su hermano Jidou les ha encontrado días después en un campamento

Compartir







Son dos imágenes que se van a convertir en un símbolo de lo que está ocurriendo en Gaza. Entre llantos, dos hermanos, el pequeño Khaled y su hermano Jidou, huyen solos hacia el sur de la Franja. No saben dónde está su familia.

El reportero palestino que grabó al pequeño Khaled a hombros de su hermano Jidou les ha encontrado días después en un campamento de Yan Younis, al sur de la Franja.

Cuenta el mayor que en ciudad de Gaza no encontraba a sus padres y que decidió poner a salvo a su hermano. Y lo logró.

Los dos están ahora felices porque su padre les ha encontrado mientras esperan que aparezcan su madre y sus hermanas.

No todos tienen la misma suerte

Una esperanza rota, la de Mahmoud, que salió vivo, en brazos, tras un bombardeo, pero que ya es un huérfano de la Guerra. Hoy su padre, su madre y sus hermanos han muerto en un ataque israelí .

Toda la crudeza también en las lágrimas de otro niño gazatí que despide a su primo muerto y le lleva a enterrar.

Niños sin infancia, heridos en la calle, sin las mínimas necesidades cubiertas.

Unos niños que son el dolor diario de sus padres. "Mira nuestros hijos, estos niños están acabados", dice una mujer gazatí, compartiendo con amargura todo el sufrimiento.