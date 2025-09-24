Así es 'Furor', el buque que España va a enviar para proteger la Flotilla que va a Gaza

Alberto Rosa 24 SEP 2025 - 20:57h.

El Buque de Acción Marítima 'Furor' es el patrullero oceánico que España enviará para proteger la Flotilla

Pedro Sánchez enviará un buque para proteger a la flotilla Global Sumud que va a Gaza

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles desde Nueva York que España enviará a partir de mañana jueves un buque militar en apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza, tras los ataques sufridos en algunas de las embarcaciones.

"El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad", ha defendido el presidente en rueda de prensa en Nueva York, donde se encuentra para asistir a la Asamblea General de la ONU.

El buque partirá este jueves desde el puerto de Cartagena, en Murcia, y contará "con todos los medios por si fuese necesario asistir la flotilla y realizar algún rescate". El buque que el Gobierno va a enviar es el BAM 'Furor', un patrullero oceánico. Se trata del sexto Buque de Acción Marítima de su serie construido por la empresa española Navantia, en Ferrol, A Coruña.

Historia del buque

La puesta de quilla del “Furor” tuvo lugar el 29 de abril de 2016, su botadura se realizó el 8 de septiembre de 2017 y su entrega a la Armada el 21 de enero de 2019. Tiene su base de estacionamiento en el Arsenal Militar de Cartagena.

Tal y como informa la Armada en su web, el 'Furor', su moderno diseño incorpora innovaciones tecnológicas que permiten un alto grado de automatización, posibilitando así una mejor calidad de vida a bordo y la operación del buque con una dotación reducida. De entre todos sus recursos, cabe destacar su dotación, compuesta por marinos orgullosos de servir a España en y desde la mar, conocedores del gran valor que aportan a la sociedad española.

Este barco es el tercer buque de la Armada Española que lleva este nombre. El primer "Furor" fue un destructor construido en 1896 en Glasgow, Reino Unido. Su función era la de proteger a buques mayores contra el ataque de buques torpederos, lo cual conseguía con éxito gracias a su velocidad de 28 nudos. Su corta vida terminó tan solo dos años más tarde, al caer en la batalla de Santiago de Cuba, donde tuvo el honor de ser el buque insignia de la escuadrilla de destructores en esa batalla.

El siguiente "Furor" también fue un tipo destructor, esta vez de una serie de destructores de la clase "Audaz" construido por la empresa nacional BAZÁN - hoy NAVANTIA -, y entregado a la Armada Española en 1960. Estuvo en servicio hasta el año 1973.

Las principales misiones del 'Furor'

El "Furor" se concibe para llevar a cabo misiones de carácter militar contra amenazas asimétricas o convencionales, durante las cuales se podrán llevar a cabo cometidos de presencia (disuasión), de vigilancia (prevención) y acciones dirigidas a determinadas amenazadas (neutralización).

Además, puede llevar a cabo misiones de protección de los intereses marítimos nacionales y de control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, contribuyendo al conjunto de actividades que llevan a cabo las distintas administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo.

Por último, también puede llevar a cabo misiones de policía marítima colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, misiones de vigilancia, de salvamento y de lucha contra la contaminación marina colaborando con otros departamentos ministeriales.