Varios terremotos sacuden Venezuela, uno de ellos de magnitud 7,2

Agencia EFE 25 SEP 2025 - 07:42h.

En unas pocas horas se registran hasta siete sismos y más de una veintena de réplicas

A pesar de las imágenes de pánico, no hay que lamentar muertos, ni heridos

El temblor fue de profundidad superficial con epicentro en Mene Grande, en el estado Zulia

Varios terremotos han sacudido esta madrugada Venezuela, uno de ellos de magnitud 7,2. La tierra ha temblado con fuerza. Los seísmos se han notado en algunas localidades de Colombia. Al menos de momento, no hay que lamentar víctimas mortales, aunque si daños en infraestructuras.

Los temblores se han notado sobre todo en la región occidental de Venezuela, así como en Caracas.

Las primeras imágenes de los temblores dejan a la gente huyendo a la calle, muy asustada. La tierra ha temblado con fuerza. Según las autoridades venezolanas en unas pocas horas se han registrado hasta siete sismos y más de una veintena de réplicas.

Los terremotos se han sentido también en varias ciudades de Colombia como Barranquilla, Cartagena o Medellín.

De momento no se han notificado víctimas mortales ni heridos pero sí múltiples daños en estructuras.