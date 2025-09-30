Muere el embajador de Sudáfrica en Francia tras precipitarse desde el piso 22 de un hotel en París

Gonzalo Barquilla 30 SEP 2025 - 16:37h.

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, el embajador de Sudáfrica en Francia, ha muerto tras precipitarse desde la habitación de un hotel en París

Nkosinathi Emmanuel 'Nathi' Mthethwa, el embajador de Sudáfrica en Francia, ha muerto este martes en París tras precipitarse desde el piso 22 del hotel Hyatt, situado en el distrito 17 y ubicado cerca del Arco del Triunfo, horas después de ser reportado como desaparecido. La Fiscalía de la ciudad y el Gobierno del país africano han confirmado el fallecimiento del diplomático.

El que fuera Ministro de Seguridad y Protección de Sudáfrica había reservado una habitación en el hotel y, según los fiscales, la ventana de seguridad había sido forzada, recogen fuentes como 'CNN'. La esposa de Mthethwa denunció su desaparición el lunes, después de presuntamente haber recibido "un mensaje perturbador e inquietante", destaca la misma fuente.

El Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, que ha enviado sus condolencias a familiares y amigos, ha indicado en un mensaje oficial: "El Gobierno de la República de Sudáfrica anuncia con profundo pesar y profundo pesar el prematuro fallecimiento de Su Excelencia el Embajador Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, Embajador de Sudáfrica en la República Francesa".