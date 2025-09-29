El adolescente tenía un “contexto personal y familiar difícil”, además de padecer una “discapacidad”

Un menor de 14 años apuñala a una profesora durante una clase en un instituto de Benfeld, en Alsacia, Francia

Compartir







AlsaciaEl menor de 14 años que el pasado 24 de septiembre apuñaló a su profesora de música durante una clase en el instituto de Benfeld, Bajo Rin de Alsacia, Francia, ha fallecido por las heridas que se produjo poco antes de ser detenido.

El adolescente, tras el ataque en el instituto, se produjo numerosas heridas de gravedad por las que fue trasladado al hospital, pero finalmente ha fallecido, según recoge BFMTV.

El fallecido entró en el instituto Robert Schuman con un cuchillo y durante la clase sacó el arma apuñalando a la profesora de 66 años en la cara. La docente fue trasladada al hospital de urgencias, pero su vida tras el ataque no sufría peligro.

Un contexto personal difícil

El adolescente tenía un “contexto personal y familiar difícil”, además de padecer una “discapacidad”. Habría sufrido violencia durante su estancia de acogida.

En la escuela era conocido por haber realizado alguna ocasión grafitis con simbología nazi, por lo que fue sancionado por el instituto. Tenía una “fascinación por Hitler y las armas”, pero no tenía antecedentes penales.