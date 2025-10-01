Otro alpinista recogió en vídeo el momento en que el fallecido resbalaba en el peor momento

El alpinista cayó desde una altura de más de 200 metros

Un alpinista de 31 años ha sido víctima de un trágico accidente mortal después de, –según se investiga y apuntan primeras hipótesis–, quitarse el arnés que llevaba para hacerse un selfi que resultó fatal en pleno Monte Nama en China.

El suceso, captado en vídeo por otro alpinista, recogió el momento en que el treintañero resbalaba en el peor momento cayendo inevitablemente al vacío desde al menos 200 metros.

El alpinista resbaló tras quitarse el arnés y murió cayendo al vacío en el Monte Nama

La secuencia, que se ha viralizado en las redes sociales y está siendo investigada por las autoridades, se produjo justo cuando el implicado se hallaba en una zona señalada como fuera de los límites, según informa Shanghái Daily.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el fallecido se habría desatado del arnés con la intención de tomar una fotografía, instante en el que perdió el equilibrio, resbalándose y cayendo por una pendiente de la superficie helada de la montaña.

Según el citado medio, el cuerpo sin vida del alpinista, tras una caída de más de 200 metros, fue localizado a unos 5.300 metros de altura, en una zona muy compleja en su acceso, lo que precisó de todo un operativo para llegar hasta él.

Ahora, las autoridades tratan de determinar cómo se produjo todo, mientras se asevera que el hecho de que todo ocurriese en esa zona calificada como ‘fuera de los límites permitidos’ resalta la peligrosidad añadida de ignorar las restricciones establecidas. Máxime en una montaña, –la del Monte Nama, con una altitud de 5.588 metros–, conocida por su exigencia y por la dificultad técnica que supone incluso para los más expertos en la alta montaña.