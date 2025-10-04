Rocío Martín 04 OCT 2025 - 13:15h.

Un menor de 15 años ha sido detenido acusado de intento de asesinato

El incidente tuvo lugar en torno a las dos de la mañana de este sábado en la ciudad sueca de Gävle

SueciaSeis personas han resultado heridas tras un tiroteo ocurrido en una concurrida calle repleta de bares y restaurantes del centro de la ciudad sueca de Gävle. El incidente tuvo lugar en torno a las dos de la mañana de este sábado, en la zona de Söder, y desató un amplio despliegue policial y de servicios de emergencia.

Según confirmaron las autoridades, y como recoge el medio local SVT, un menor de 15 años ha sido detenido acusado de intento de asesinato. El joven será interrogado en las próximas horas, mientras la Policía mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar el posible motivo del ataque.

Seis personas heridas

Las primeras informaciones apuntan a que ninguno de los heridos, alguno de ellos menores, presenta lesiones que pongan en riesgo su vida, aunque todos han tenido que ser trasladados de urgencia al hospital. La zona continúa acordonada mientras los equipos técnicos recogen pruebas y se pide la colaboración ciudadana para identificar a posibles testigos de lo ocurrido.

El suceso ha provocado una fuerte conmoción en Suecia, donde el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, ha calificado el ataque como un acto de “crueldad extrema” y ha expresado su apoyo a las víctimas y a los vecinos de Gävle: "El grave acto de violencia de anoche en Gävle se caracteriza por una crueldad extrema. Me compadezco profundamente de todos los afectados. Víctimas, familiares y todos los habitantes de Gävle que hoy se despiertan con titulares sombríos y sienten ansiedad y miedo por la violencia y sus consecuencias para nuestra sociedad", ha lamentado.

Gävle se encuentra a 138 kilómetros al norte de Estocolmo y es la decimotercera ciudad más grande de Suecia.