Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Internacional
Tiroteos

Cuatro muertos y 20 heridos en un tiroteo en un bar de Carolina del Sur, EEUU

Imagen de archivo de la Policía de Carolina del Sur, EEUU
Imagen de archivo de la Policía de Carolina del Sur, EEUUEP (ARCHIVO)

  • El tiroteo ha ocurrido en el Willie's Bar, donde estaban aglomeradas cientos de personas en el momento de los disparos

  • De los heridos, cuatro se encuentran en estado crítico, sin que se sepa por ahora nada sobre la identidad de los responsables de los disparos

Compartir

Cuatro personas han muerto y 20 se encuentran heridas a consecuencia de un tiroteo ocurrido de madrugada en un bar del estado norteamericano de Carolina del Sur, según han informado las fuerzas de seguridad.

El departamento del sheriff del condado de Beaufort ha precisado que el tiroteo ha ocurrido en la isla de Santa Elena, una de las decenas de pequeñas masas de tierra que salpican la costa atlántica de Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE

Cuatro heridos en estado crítico

El incidente ha comenzado sobre las 01.00, hora local, en el Willie's Bar, donde estaban aglomeradas cientos de personas en el momento de los disparos, explica el departamento en un comunicado en su página web.

De los heridos, cuatro se encuentran en estado crítico, sin que se sepa por ahora nada sobre la identidad de los responsables de los disparos.

Temas