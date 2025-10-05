Dos personas han muerto tras un tiroteo masivo en Alabama, Estados Unidos

Entre los heridos hay dos menores, uno de ellos en estado grave

Dos personas han muerto y al menos otras 14 han resultado heridas tras un tiroteo masivo en la ciudad de Montgomery, en Alabama, Estados Unidos.

El incidente ocurrió en torno a 11:30 de la noche del sábado, tras un partido de fútbol entre la Universidad de Tuskegee y el Morehouse College. Según informa el jefe de policía de Montgomery, James Graboys, y como recoge Daily Mail, el tiroteo comenzó tras una pelea entre dos grupos rivales en la zona centro de la ciudad.

Las autoridades investigan lo ocurrido

"Había dos partes involucradas que básicamente se estaban disparando entre sí en medio de una multitud. No les importó la gente que los rodeaba cuando lo hicieron. Haremos todo lo posible por reunir todas las pruebas necesarias para dar con los implicados", compartían las autoridades.

Entre los heridos hay dos menores, uno de ellos en estado grave. Otros dos de los heridos también se encuentran en riesgo, mientras que el resto sufre lesiones leves.

Las autoridades aún no han revelado la identidad de los sospechosos.