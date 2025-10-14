Zoe Armenteros 14 OCT 2025 - 12:25h.

El "monstruo de Amstetten", encerró a su hija en un sótano de la casa familiar y la agredió sexualmente durante más de 20 años

Josef Fritzl tuvo con su hija siete niños, que también mantuvo encerrados en el zulo insonorizado, uno de ellos falleció

Josef Fritzl, conocido como el 'monstruo de Amstetten', seguirá en prisión, donde cumple cadena perpetua. Un Tribunal de Austria ha rechazado la petición de los abogados del hombre que violó durante 24 años a su hija, a la que mantuvo encerrada en un sótano de la casa familiar. Los letrados alegaron que sufre demencia a causa de su avanzada edad, al cumplir 90 años.

La corte de Krems, sin embargo, ha argumentado su decisión: Josef Fritzl no tiene entorno social al que volver en caso de ser excarcelado y mantiene una visión agresiva hacia algunos miembros de su familia, según un portavoz citado por la agencia DPA.

La Justicia austriaca ya había rechazado anteriores peticiones para la excarcelación de Fritzl, aunque sí ha facilitado el traslado de Fritzl desde un hospital psiquiátrico hasta una cárcel común al considerar que no representa ninguna amenaza que requiera mantenerlo internado en un centro penitenciario, donde permaneció tras ser condenado en 2008 por los abusos sexuales a su hija.

Encerró a su hija durante dos décadas en un sótano en su casa y tuvo siete hijos

El "monstruo de Amstetten", encerró a su propia hija en 1984, la agredió sexualmente durante dos décadas y tuvo con ella siete niños, que nacieron en el sótano de la casa familiar, donde permanecieron hasta que la Policía descubrió el caso, que estremeció a la localidad austriaca, donde vivían, pero el horror se hizo internacional al conocerse lo ocurrido en lo que parecía una familia normal.

Fritzl encerró a su hija, cuando esta tenía 18 años, en un zulo en los bajos de la casa familiar y la violó de forma reiterada. Uno de los siete niños que nacieron de esa violencia sexual, falleció. El caso salió a la luz en 2008, cuando Fritzl acudió con una niña, de las que dio a luz su hija a un hospital y los médicos pidieron hablar con la madre. Esta contó la verdad dejando al descubierto el crimen paterno.

Josef Fritz, que según los medios austríacos cambió su apellido a Mayrhoff, ha seguido una terapia psiquiátrica y sus abogados aseguran que se ha arrepentido de su comportamiento. Llevan años reclamando su libertad alegando que sufre demencia y que ya no se dan las circunstancias para mantener su internamiento.