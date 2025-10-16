telecinco.es 16 OCT 2025 - 23:59h.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha remarcado a su llegada a Estados Unidos que "no debe haber otra alternativa de la paz"

El nuevo objetivo de Donald Trump: mantiene una "larga" conversación con Putin en la víspera de la visita de Zelenski

Compartir







El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha remarcado este jueves a su llegada a Estados Unidos que "no debe haber otra alternativa de la paz", en la víspera de que le reciba su homólogo estadounidense en la Casa Blanca y después de que este último haya mantenido una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que han acordado reunirse en Hungría para "poner fin" a la invasión de Ucrania.

"No debe haber otra alternativa que la paz y una seguridad garantizada, y es crucial proteger a la población de los ataques y asaltos rusos lo antes posible", ha manifestado el ucraniano a través de su perfil en la red social X, donde ha anunciado que "ya" está en Washington.

Zelenski ha recordado que tiene agendada una reunión con Trump para este viernes. "Esperamos que el impulso para frenar el terrorismo y la guerra que tuvo éxito en Oriente Próximo ayude a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Putin, sin duda, no es más valiente que Hamás ni que cualquier otro terrorista", ha manifestado.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno de Francia supera las dos mociones de censura con el apoyo de los socialistas

Las primeras palabras de Zelenski en EEUU

Así, ha considerado que "el discurso de fuerza y justicia inevitablemente también perjudicará a Rusia". "Ya podemos ver que Moscú se apresura a reanudar el diálogo en cuanto se entera de los Tomahawks", ha dicho, en referencia a las negociaciones en curso para que Washington proporcione estos misiles de largo alcance a Kiev.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por otro lado, ha indicado que este jueves se reunirá con representantes de empresas de defensa --fabricantes de armas-- "que sin duda pueden reforzar" su protección, por lo que abordarán el suministro adicional de sistemas de defensa aérea. También se reunirá con representantes de empresas energéticas estadounidenses. "Mientras Rusia apuesta por el terrorismo contra nuestro sector energético y realiza ataques diarios, trabajamos para garantizar la resiliencia de Ucrania", ha concluido.