Donald Trump ha mantenido una larga conversación con Putin en la víspera de la visita de Zelenski: sus objetivos de cara a un acuerdo

Donald Trump y su otro gran conflicto pendiente: de negociar con Benjamin Netanyahu al muro de Vladímir Putin

Donald Trump ha anunciado que ha mantenido una “larga” conversación con su homólogo ruso Vladimir Putin. Este anuncio se produce a la víspera de la visita del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. El presidente estadounidense tiene pensado reunirse con el ucraniano para poder llegar a un acuerdo que solucione el conflicto en Ucrania.

"Estoy hablando con Putin ahora mismo. La conversación está en curso, una larga (conversación), y Putin y yo informaremos de los contenidos cuando concluya", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social. Esta visita de Zelenski se produce antes de que la Administración Trump planté el envío de misiles Tomahawk a Ucrania, considerando que pueden convertirse en "un nuevo paso de agresión" en el conflicto.

Después de que todos los esfuerzos del estadounidense se hayan concentrado en la Franja de Gaza, Trump ha decidido centrarse en Rusia y Ucrania. Uno de sus objetivos principales después de haber llegado a un acuerdo entre Israel y Palestina, es poder hacer lo mismo con ambos países. Por ello, ya ha comunicado a través de redes sociales que ha iniciado esta ronda de conversaciones.

Las conclusiones de la conversación

Después de concluir la conversación con Putin, Donald Trump ha emitido un comunicado a través de ‘Truth Social’ explicando qué temas han sido prioritarios para ambos líderes. “El presidente Putin nos felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en Oriente Medio, algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos”. En este post, Trump afirma que la actual paz en Gaza supone un paso más para poder acabar con la invasión rusa. “Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania”

“También dedicamos un tiempo considerable a hablar sobre el comercio entre Rusia y Estados Unidos una vez finalizada la guerra con Ucrania. Al finalizar la llamada, acordamos una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán próximamente. El lugar de la reunión está por determinar. El presidente Putin y yo nos reuniremos en Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra "ignominiosa" entre Rusia y Ucrania”.

Trump no se rinde en conseguir más acuerdos

Sin embargo, la realidad está muy alejada de sus expectativas, ya que sus intentos de mediar se han quedado en eso. Parece que Vladímir Putin opone una mayor resistencia que Netanyahu o Hamás. Para el ruso las advertencias de Estados Unidos no han sido suficientes ya que el líder no ha cedido en ninguno de sus intereses ni le ha asustado las presiones a las que el país se ha ido enfrentando.

Los ataques rusos a Ucrania no cesan desde hace tres años. Donald Trump ha realizado continuos intentos de negociación que parecen que calaron en Zelenski, quien sí que se ha mostrado más abierto en cambiar su postura. De hecho, el mandatario estadounidense ya afirmó en septiembre que este acuerdo le estaba costando más de lo esperado: “Pensé que sería más fácil por mi relación con el presidente Putin, pero me ha decepcionado”.