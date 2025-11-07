Elon Musk recibe con un baile la mayor retribución de la historia

Explosión de alegría ante la mayor retribución de la historia, casi un billón de dólares para que Elon Musk dirija Tesla

Elon Musk está a la cabeza de una élite de multimillonarios, casi todos relacionados con el mundo tecnológico

Elon Musk se convierte en el primer billonario del planeta. Él está a la cabeza de una élite de multimillonarios, casi todos relacionados con el mundo tecnológico y que viven una realidad absolutamente alejada del resto.

Se los conoce como tecnolibertarios y hay mucho de inquietante en ellos. La cúpula de Silicon Valley ha pasado en 10 años de apoyar a los demócratas a volcarse con Donald Trump.

Zuckerberg, Gates y compañía parecían cortesanos adulándolo a Donald Trump. El objetivo lo merecía, repartirse la anunciada inversión de cientos de miles de millones de dólares en IA y armamento de última generación.

Durante un tiempo pareció que el único gran líder de este movimiento era Elon Musk, pero el gran ideólogo es Peter Thiel, ultraindividualista, no cree en la democracia ni en la más mínima regulación del estado. Creó Paypal y ahora es dueño de Pallantir, la empresa militar y de análisis de datos cada vez más infiltrada en la CIA y el Pentágono.

Explosión de alegría de Musk

Explosión de alegría ante la mayor retribución de la historia, casi un billón de dólares para que Elon Musk dirija Tesla durante la próxima década.

El hombre más rico del mundo está acostumbrado a montar el espectáculo y esta vez lo ha hecho para que sus accionistas tengan claro que el éxito de la compañía pasa por un robot al que atribuye casi poderes.

Musk afirmaba: “La gente siempre habla de eliminar la pobreza, pero en realidad, Optimus eliminará la pobreza de verdad

Los accionistas le han puesto deberes para pagarle y eso lleva a que tiene que multiplicar por seis el valor de la compañía en bolsa. Vender 20 millones de coches, un millón de robots y otro millón de coches autónomos. Es un reto con el que la Junta directiva espera que se olvide de aventuras políticas y momentos bochornosos y se centre en los negocios porque por primera vez en 12 años las ventas cayeron en 2024.

Además de fortuna Elon Musk acumula un poder enorme, su empresa espacial, su red social, la compañía de neurociencia o la inversión en inteligencia artificial y ahora una retribución sin precedentes con la que marca su modelo de negocio que pasa por agrandar la brecha entre ejecutivos y trabajadores, muy en línea con la era Trump.