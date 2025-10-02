Elon Musk llamó a boicotear Netflix con un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales

Musk ya había protagonizado otras polémicas contra la plataforma por supuesta “agenda trans”

Elon Musk ha vuelto a lanzar duras críticas contra Netflix, haciéndose eco de varias publicaciones que señalan a la plataforma por ser ‘woke’. En esta ocasión, el multimillonario compartió una publicación que acusa al servicio de ‘streaming’ de promover una agenda transgénero en sus series y películas, con un mensaje breve pero contundente: “Cancela Netflix por la salud de tus hijos”.

El comentario del dueño de Tesla y X (antes Twitter) se ha difundido con rapidez, sumándose a la lista de enfrentamientos que Musk ha mantenido con la plataforma de entretenimiento en los últimos años.

Polémicas anteriores

No es la primera vez que Musk carga contra Netflix, aunque la controversia más sonada surgió recientemente, cuando se hizo eco de un tuit en el que se acusaba al creador de la serie Dead End: Paranormal Park, Hamish Steele, de llamar “nazi” al comentarista conservador Charlie Kirk.

Acusaciones de “agenda trans”

Según ese mismo mensaje, la producción animada también estaría diseñada para promover “ideología trans” entre los más jóvenes, algo que Musk ha utilizado como nuevo argumento en su campaña contra la plataforma.