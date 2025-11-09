Un terremoto de magnitud 6,7 en el noreste de Japón desata una alerta de tsunami

Agencia EFE 09 NOV 2025 - 10:52h.

La sacudida sísmica en Japón generó alarma por posibles olas gigantes, especialmente en las áreas de Iwate y Miyagi

Un potente terremoto de 6,7 grados de magnitud ha sacudido este domingo la región noreste de Japón, según ha comunicado la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), lo que ha provocado la activación de una alerta de tsunami.

El epicentro del seísmo se localizó en el mar, frente a las costas de la prefectura de Iwate, y el temblor se registró poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), conforme a los datos proporcionados por la JMA.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de 4 en la escala sísmica japonesa, que va de 0 a 7, en las áreas más afectadas de Iwate y en la vecina prefectura de Miyagi.