Redacción Galicia Europa Press 08 NOV 2025 - 14:15h.

El seísmo se detectó a las 9:29 horas y también se sintió en municipios próximos como A Estrada

"Debió de ser muy suave", piensa la regidora de Silleda, que confirma que no provocó incidencias

Compartir







PontevedraNuevo terremoto registrado en nuestro país, esta vez en el norte peninsular y tras los que se detectaron en octubre en las Islas Canarias y también en la costa de Almería. Este 8 de noviembre, el seísmo de magnitud 3,3 ha tenido su epicentro en Silleda (Pontevedra).

Así lo ha comunicado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ha detallado igualmente que su profundidad ha sido de 5 kilómetros. Se ha producido a las 9:20 horas, concretamente entre el municipio pontevedrés y el de Lalín.

PUEDE INTERESARTE Registrado un evento sísmico de largo periodo en Las Cañadas del Teide, en Tenerife

Siendo poco habitual que este tipo de seísmos causen daños, el 112 de Galicia no ha recibido ninguna llamada relacionada con el fenómeno ni tampoco los servicios de emergencias municipales de Silleda, según ha asegurado la alcaldesa.

"Escuché un temblor", reconoce un vecino

Paula Fernández, en declaraciones a Europa Press, ha reiterado que no se ha tenido que atender ninguna incidencia, aunque sí que los vecinos han sentido el terremoto. "Escuché un temblor" o "un ruido muy fuerte" son algunos de los testimonios de residentes.

PUEDE INTERESARTE La población de Melilla siente el temblor de un terremoto de magnitud 3,8 con epicentro en la zona de Alborán Sur

"La gente empieza a comentarlo, pero en principio debió de ser muy suave", ha apuntado la regidora acerca del suceso que también se ha percibido en pueblos cercanos como A Estrada. Allí un ciudadano sí lo comunicó a emergencias.