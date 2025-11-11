En el lugar de la deflagración habría sido localizada la cabeza decapitada del terrorista suicida

Por el momento ninguna organización ha reivindicación la autoría del ataque, aunque las autoridades apuntan a los talibanes afganos

Un atentado suicida, en las cercanías de un tribunal en Islamabad, Pakistán, ha dejado 20 muertos y una decena de heridos, según han confirmado las autoridades. Por el momento ninguna organización ha reivindicación la autoría del ataque, aunque las autoridades apuntan a los talibanes afganos.

La explosión ha ocurrido en un aparcamiento cuando un vehículo, con una carga explosiva, estacionado frente a un tribunal, ha saltado por los aires. El área ha sido evacuada por motivos de seguridad ante el temor de que pudiera haber más explosiones, según fuentes policiales citadas por la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

Localizan una cabeza en la zona de la explosión

Las autoridades han enviado al lugar un refuerzo de seguridad, así como expertos para analizar la escena de la explosión. En el lugar habría sido localizada la cabeza decapitada del terrorista suicida, si bien por ahora no hay detalles sobre su posible identidad.

Por el momento ninguna organización se ha atribuido la responsabilidad del ataque, una fuente de seguridad ha informado a la CNN que podría estar vinculado con los talibanes afganos e India.

El atentado se produce menos de un día después de que un grupo de militantes asaltara un colegio militar en el noroeste de Pakistán.