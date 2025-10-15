Había un segundo vehículo preparado con "cuatro cargas explosivas de alto poder" que no explotó, según informó el ministro de Interior

Denuncian un intento de asesinato contra Daniel Noboa, presidente de Ecuador: "Le lanzaron piedras y hay signos de balas" en su vehículo

La explosión de un coche bomba en Guayaquil a las puertas de un importante centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha provocado un muerto y 30 heridos, según datos oficiales. La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar los autores del atentado, este martes, que ha afectado el centro financiero de la ciudad más poblada del país.

La víctima mortal es un taxista que se encontraba en los alrededores y que junto a otros curiosos se había acercado al lugar de los hechos. La onda expansiva de la explosión causó daños a otros vehículos y edificios de la zona, así como una treintena de heridos. A la espera de que se esclarezcan los hechos, las autoridades hablan ya de "terrorismo puro y duro".

Las mayoría de los heridos presentan lesiones leves provocadas por los vidrios de ventanas de edificios y vehículos que se rompieron por el fuerte estallido y fueron atendidas en el sitio por los bomberos, según un reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) publicado en sus cuentas oficiales.

Otras tres personas con mayores heridas fueron estabilizadas en el lugar, mientras que otras dos permanecen ingresadas en un hospital cercano.

La explosión tuvo lugar alrededor de las 18:30 hora local (23:30 GMT), después de que una camioneta que estaba aparcada en la calle empezó a arder, según la grabación de las cámaras de videovigilancia y también el testimonio de las numerosas personas que circulaban por la zona, llenas de hoteles, restaurantes, bancos y otros locales comerciales.

Gracias a las cámaras de videovigilancia se han podido identificar a dos vehículos, que salieron de la Cooperativa San Francisco, un barrio ubicado frente al complejo penitenciario de Guayaquil, hacia la zona financiera y comercial, pero que solo uno de ellos explotó, según ha informado Fernando Cornejo, presidente de la empresa municipal Segura.

Había un segundo vehículo con "cuatro cargas explosivas de alto poder" que no explotó

El ministro del Interior, John Reimberg, ha definido la explosión de "acto terrorista" y ha confirmado que había un segundo vehículo con "una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado".

"No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país", ha escrito en su cuenta de X.

Los agentes policiales encontraron en el segundo vehículo "cuatro cargas explosivas de alto poder con sus respectivas mechas de seguridad" y un "dispositivo electrónico para activación del explosivo".

Personal de la unidad antiexplosivos de la Policía realizó detonaciones controladas después de que hizo una inspección de todos los automotores que habían quedado estacionados en la zona de la explosión.

"La Policía Nacional se encuentra trabajando de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista", ha explicado el ministro.

Este es el segundo vehículo que explota en la ciudad en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, aunque en esa ocasión no se registraron ni heridos ni fallecidos.

Además, el pasado 9 de octubre la Policía desactivó explosivos pegados a una bombona de gas hallada en un vehículo estacionado fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas, a quienes pasó a denominar como "terroristas2, y a quienes se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza en el índice de homicidios de Latinoamérica.

Esta situación se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año el país registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.