El arrestado, de nacionalidad germana-polaca, ha sido detenido en Dortmund

Otorgan a Christian Bruckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, la libre circulación: podría dejar Alemania

Compartir







Las autoridades detienen en Alemania a un hombre acusado de usar la dark web para proferir amenazas, instar a atacar a políticos alemanes y crear una “lista de la muerte” contra algunos altos cargos del país como los excancilleres, Angela Merkel y Olaf Scholz.

El arrestado, de nacionalidad germana-polaca, ha sido detenido en Dortmund y ha sido acusado de realizar donaciones con criptomonedas en internet para financiar los asesinatos, según ‘Europa Press’.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre de nacionalidad rumana, sospechoso de pintar esvásticas con su propia sangre en coches y paredes en Alemania

El detenido publicó instrucciones sobre cómo fabricar explosivos

El hombre ha sido acusado de publicar condenas a muerte escritas a mano e “instrucciones sobre cómo fabricar artefactos explosivos” para realizar ataques. La lista había sido publicada bajo el título de 'Asesinatos de Políticos', e incluía los nombres de jueces, fiscales y antiguos ministros del Gobierno.

Las primeras informaciones apuntan a que el hombre podría pertenecer al grupo de extrema derecha Ciudadanos del Reich, que busca subvertir el orden institucional y el Estado de Derecha en Alemania. Este diverso grupo está implicado en varios casos de complots para efectuar asesinatos y golpes de Estado.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre de 54 años en Alemania, destacado miembro del PKK

El arrestado utilizaba la dark web desde junio de 2025. La Fiscalía no ha especificado si poseía armas o explosivos para llevar a cabo sus amenazas. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha afirmado que existen indicios de que podría ser imputado por "financiación al terrorismo".