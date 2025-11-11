La decisión ha sido adoptada por un tribunal de la ciudad de Celle, en Baja Sajonia, después de que saliese de prisión en septiembre, aunque mantiene otras restricciones

Las preguntas sin contestar sobre la desaparición de Madeleine McCann tras la libertad de Christian Brueckner

Compartir







Nuevos acontecimientos en el caso que rodea a la desaparición de Madeleine McCann. Si recientemente ha sido noticia que Julia Wandelt, –la joven que aseguraba ser la niña desaparecida– ha sido condenada a seis meses de prisión por acoso a sus padres, Kate y Gerry McCann, ahora las portadas apuntan a Christian Brückner. El principal sospechoso de la desaparición de la niña ha conseguido la libre circulación después de que un tribunal alemán así lo haya estimado tras haber salido recientemente de prisión tras cumplir una condena por violación relativa a un caso distinto.

Con esa decisión, Brückner, de origen alemán y en el foco de la investigación sobre Madeleine, podrá salir del país, si bien sí que deberá cumplir con otras restricciones que sigue teniendo después de que le permitiesen abandonar la prisión el pasado mes de septiembre. Entre ellas, portar una tobillera electrónica y presentarse ante su servicio de libertad condicional hasta que se decida sobre sus nuevas normas de residencia.

PUEDE INTERESARTE Localizan a Selim Khouani, el ciudadano francés con trastornos psiquiátricos que desapareció hace siete meses

Christian Brückner, con derecho de libre circulación en la UE

Concretamente, a Christian Brückner se le permitió salir primero de prisión tras cumplir una pena relacionada con su condena de 2019 por la violación de una mujer estadounidense de 72 en Portugal, mismo país donde se perdió la pista de Madeline.

El tribunal de Hildesheim le impuso distintas medidas: la obligación de llevar la citada tobillera electrónica, presentarse periódicamente ante los servicios de libertad condicional y, además, residir en Alemania, siendo esta última cuestión la que ha sido revocada por un tribunal de la ciudad de Celle, en Baja Sajonia.

Entre los argumentos para decidirlo así, el tribunal ha defendido que la medida interfería con la libertad de circulación de los ciudadanos europeos dentro del espacio comunitario, por lo que, ahora, –y mientras se determinan exactamente las limitaciones que tendrá a este respecto–, Christian Brückner podría dejar Alemania.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

A falta de que se resuelvan esas “cuestiones técnicas” y sin que el tribunal descarte prohibirle temporalmente salir del país mientras lo determinan, Brückner tiene derecho de libre tránsito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Dicha decisión se ha producido porque, a los efectos, y tras salir de prisión, habría saldado su pena con la Justicia alemana, dado que no se ha podido probar su implicación en otras causas. Por eso, le devolverían ese derecho de libre tránsito, y pese a que esté en el foco de la investigación del asesinato de Madeleine McCann, porque no ha sido acusado formalmente en el caso.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Fue en junio de 2020 cuando la Fiscalía alemana explicó que estaba siendo investigado como principal sospechoso de la desaparición y asesinato de la niña en Praia da Luz, Portugal. En ese contexto, múltiples pesquisas y registros se han desarrollado siguiendo los pasos de Brückner en Portugal, donde residió varios años, pero no se ha podido probar la acusación, que él niega. Su puesta en libertad, no obstante, no afecta a la investigación, que continúa tratando de esclarecer una de las desapariciones sin resolver más mediáticas de los últimos tiempos.