Anis Kalajdzic, un árbitro de fútbol bosnio, ha sido detenido por asesinar de un disparo a su exnovia Aldina Jahic tras una emboscada

Kalajdzic, que es hijo del exfutbolista y entrenador Avdo Kalajdzic, habría intentado suicidarse, pero el arma se encasquilló

Anis Kalajdzic, un árbitro de fútbol bosnio, ha sido detenido por presuntamente asesinar de un disparo a su exnovia en el baño de un café en la ciudad de Móstar. El colegiado de la Primera División de la Federación de Bosnia habría tendido una emboscada a Aldina Jahic, la víctima, cuando esta se dirigía al gimnasio.

La mujer de 33 años trató de huir y refugiarse en un café para llamar a las autoridades. Pero antes de que pudiera alertar, Kalajdzic le propinó un disparo con una pistola que acabó con su vida.

El árbitro, que había sido denunciado anteriormente por acoso por otras parejas, adquirió y registró la pistola hace solo un mes, supuestamente para protegerse de las amenazas que recibía como profesional en el deporte. No obstante, ha sido acusado de posesión ilegal de armas, recoge 'Dnevni avaz'.

La familia del árbitro manifiesta su profunda consternación

Kalajdzic, que es hijo del exfutbolista y entrenador Avdo Kalajdzic, habría intentado suicidarse, pero el arma se encasquilló. Su padre ha afirmado ante la prensa local: "Mi familia y yo estamos destrozados por el dolor que sentimos en el corazón y en el alma. Es indescriptiblemente difícil para nosotros. Sentimos mucho lo de la inocente y querida niña que perdió la vida. Si pudiera volver atrás, me gustaría que me pasara a mí, y no a esa maravillosa chica".

"Anis amaba a esa chica y tenían planes para el futuro, pero algo terrible sucedió en su mente y todo terminó trágicamente para ambas familias", agregó el progenitor de Anis Kalajdzic, que permanece bajo custodia de las autoridades, acusado de homicidio agravado.