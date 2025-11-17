Jenifer Moreno 17 NOV 2025 - 11:06h.

La paraciclista australiana ha fallecido tras sufrir un "episodio médico repentino" en su domicilio de Adelaida

La familia de Paige Greco ha querido destacar lo “orgullosos” que estaban de “la persona que fue y de la forma en que representó a Australia”

Compartir







Paige Greco, la paraciclista australiana que fue oro en Tokio 2020, ha muerto a los 28 años de edad tras sufrir un "episodio médico repentino" en su domicilio de Adelaida, según ha confirmado la federación nacional de ciclismo de Australia, AusCycling.

“Paige lo significaba todo para nosotros. Su amabilidad, su determinación y su calidez nos acompañaron cada día. Nos brindó muchísima alegría y orgullo, y el dolor de su pérdida es algo que llevaremos siempre con nosotros”, ha expresado su madre Natalie Greco en el comunicado difundido por AusCycling.

La familia, que ha pedido “privacidad, tiempo y espacio para afrontar” la pérdida, ha querido destacar lo �“orgullosos” que estaban de “la persona que fue y de la forma en que representó a Australia”.

Asimismo, han mostrado su agradecimiento al apoyo que han recibido tras lo ocurrido, especialmente, por parte de sus compañeras de equipo y amigas: “Nos reconforta saber lo querida que era”.

PUEDE INTERESARTE La desolación de los atletas franceses que querían cruzar el Atlántico a nado tras abandonar su travesía por una avería en su velero

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Paige Greco fue una de las ciclistas paralímpicas más destacadas de Australia al lograr numerosos títulos mundiales y medallas. En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, obtuvo la primera medalla de oro para su país, batiendo el récord mundial en la carrera individual de 3.000 metros en la categoría C1-C3. También consiguió dos bronces en las pruebas de ruta y contrarreloj.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Dos años después, fue distinguida con la Medalla de la Orden de Australia por sus servicios al deporte. “Su incansable ética de trabajo y su inquebrantable positivismo la convirtieron en un modelo a seguir para sus compañeras de equipo y jóvenes atletas de toda Australia”, destaca en el comunicado Auscycling.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En 2025, sumó a su medallero dos bronces en la Copa del Mundo y en el Mundial de carretera, ambos disputados en Bélgica.

Pero, “más allá de sus extraordinarios logros, Paige será recordada por su humildad, generosidad y la alegría genuina que transmitía en cada equipo. Encarnó el espíritu del deporte australiano e inspiró a innumerables personas con su valentía y determinación”, subraya el comunicado de Auscycling.

"Dejó huella en la vida de todos los que la rodeaban"

Tanto AusCycling y como Paralympics Australia han lamentado su pérdida y han trasladado que seguirán trabajando estrechamente con la familia Greco y demás personas afectadas por el fallecimiento de Paige para brindarles apoyo y honrar su legado.

“Nos duele profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Paige. Paige fue una atleta extraordinaria que logró éxitos sobresalientes al más alto nivel de nuestro deporte. Pero, sobre todo, dejó huella en la vida de todos los que la rodeaban con su espíritu positivo y su valentía”, ha expresado Marne Fechner, directora ejecutiva de AusCycling.

Por su parte, el director ejecutivo de Paralympics Australia, Cameron Murray, ha resaltado que Paige era “excepcional”. “Representó a Australia con un nivel de compromiso y serenidad que le granjeó la admiración de todos los que tuvieron el privilegio de verla competir o de trabajar a su lado”, ha dicho.

“Sus logros en el ámbito internacional fueron excepcionales, pero lo que perdurará en nuestra memoria será su bondad, su serena determinación y la forma en que animaba a quienes la rodeaban. Tenía una habilidad inusual para hacer que la gente se sintiera incluida y apoyada, y su influencia, sin duda, dejará una huella imborrable en muchísimas personas”, ha finalizado.