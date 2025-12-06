"¡La democracia se ha derrumbado! ¡Gran Bretaña está rota!", decían los activistas mientras vandalizaban la vitrina

En la Torre de Londres, uno de los lugares más emblemáticos de Reino Unido, un grupo de activistas han accedido hasta la sala en la que se exhibe uno de los tesoros más preciados del país y han vandalizado la vitrina donde estaban las Joyas de la Corona.

Un total de cuatro activistas han sido detenidos después de que se grabaran accediendo al interior de la Torre de Londres, se pusiera frente a la vitrinia y la golpearan arrojándole un líquido amarillo compuesto por mostaza y compota. Afortunadamente, la corona no sufrió ningún percance gracias al vidrio que la protegía y que ha evitado cualquier tipo de daño sobre el tesoro.

El hecho ocurrió a mediodía del sábado, cuando los detenidos, identificados como miembros de 'Take Back Power', desplegaron un cartel que decía: "La democracia se ha derrumbado: impongan impuestos a los ricos". La organización explicó que es una nueva forma de resistencia civil para exigir al gobierno de Reino Unido que se estableza una asamblea para "gravar la riqueza extrema y arreglar Gran Bretaña", según apuntan desde 'Daily Mail'.

En las imágenes emitidias, un miembro coge una gran bandeja de aluminio y la golpea contra el vidrio que protegía la Corona Imperial del Estado. Rapidamente, otro vertió una crema de mostaza y compota sobre la caja y se pusieron a gritar a toda voz: "¡Recuperemos el poder!".

Un acto vandálico que continuó mediante más gritos y rodeando la vitrina: "¡La democracia se ha derrumbado! ¡Gran Bretaña está rota! Hemos venido a las joyas de la nación para recuperar el poder. Únase a nosotros en takebackpower.net".